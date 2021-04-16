Samanyolu Haber /Gündem / Polonya’dan Rusya kararı! 3 diplomatı sınır dışı etti /16 Nisan 2021 13:49

Polonya’dan Rusya kararı! 3 diplomatı sınır dışı etti

Polonya, 3 Rus diplomatı Polonya aleyhinde faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı.

SHABER3.COM

ABD’nin Rusya’ya yaptırım kararı aldığı saatlerde Polonya Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew’i Bakanlığa çağırdı.

Görüşmede Varşova’daki elçilik binasında görev yapan 3 Rus diplomatın diplomatik statü koşullarını ihlal ettiklerini ve Polonya aleyhine faaliyet yürüttüklerini belirten Polonyalı yetkililer, söz konusu 3 diplomatı “istenmeyen kişi ilan” etti.

Diplomatların sınır dışı edilmesi kararına ilişkin açıklama yayınlayan Polonya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin bugün Rusya’ya yönelik almış olduğu kararlar konusunda ABD ile tam bir dayanışma içerisinde oldukları bildirildi.

Açıklamada, “Ortaklaşa alınan, üzerinde mutabık kalınan müttefik kararları, Rusya’nın dostane olmayan eylemlerine verilen en uygun tepkidir” denildi.

ABD, 10 RUS DİPLOMATI SINIR DIŞI ETMİŞTİ

ABD yönetimi, ülkede geçtiğimiz yıl yapılan başkanlık seçimlerine müdahale, siber saldırı ve Kırım’ın işgali gerekçeleriyle Rusya’ya yönelik uygulayacağı yeni yaptırımları açıklamıştı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Kasım 2020'de ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunan 32 kişi ve kuruluşa, Rusya’nın Kırım’ı işgali nedeniyle 5 kişi ve 3 kuruluşa ve SolarWinds olayı olarak bilinen siber saldırı girişimi nedeniyle de 6 Rus teknoloji firmasına yaptırım uygulanacağı duyurulmuştu.

Açıklamada ayrıca, ABD’deki diplomatik misyonlarda görevli 10 Rus diplomatın sınır dışı edildiği belirtilmiş, sınır dışı edilen diplomatların arasında istihbarat görevlilerinin de yer aldığı kaydedilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polonya’dan Rusya kararı! 3 diplomatı sınır dışı etti Sonraki Haber >>

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Sahura "128 Milyar dolar nerede" manisi ile uyandılar

Sahura

"Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan"

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Skandal işçi alımı

Skandal işçi alımı

Canlı yayında Acun'a "açım" şoku

Canlı yayında Acun'a

AKP'nin Savcısına bak !

AKP'nin Savcısına bak !

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:21:24