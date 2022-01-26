Polonya, göçmenlere karşı Belarus sınırına 186 kilometre çit örüyor

Belarus ile uzun zamandır göçmen krizi yaşayan Polonya, komşusu ile olan sınırına çit inşa etmeye başladı. Polonya Sınır Muhafız Teşkilatı, çitin beş buçuk metre yüksekliğinde, 186 kilometre uzunluğunda olacağını ve maliyetinin 350 milyon euroya ulaşacağını açıkladı.







Avrupa Birliği (AB), Belarus’u Ağustos 2020’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hile yapmakla ve sonrasında yasadışı göçü teşvik etmekle suçlamıştı. Belarus yönetimi ise hakkındaki suçlamaları reddetti.





BELARUS SINIRINDAN 8 BİN MÜLTECİ AB’YE GİRİŞ YAPTI





AB topraklarına 2021 yılında Belarus sınırından gelen göçmen akını rekor seviyeye ulaştı. Irak, Suriye ve Lübnan uyruklu göçmenler başta olmak üzere birçok kişi Polonya sınırını geçerek AB’ye girmeye çalıştı. Bazıları geçmeyi başardı ve çoğu Batı Avrupa’ya yolculuklarına devam etti. AB’nin sınır ajansı Frontex, 2021’de Belarus sınırındaki üye devletlere (Polonya, Litvanya, Letonya) yaklaşık 8 bin yasadışı giriş tespit etti. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde bin 69’luk bir artış kaydetti.







Varşova ve Minsk yönetimleri, göçmenlere yönelik muameleleri nedeniyle sert bir şekilde eleştirildi. Ülkeler göçmenleri yasadışı geri itmeler nedeniyle ve büyük göçmen gruplarının hayatını tehlikeye atmakla suçladı. Polonya, sınırda yaşanan göçmen krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan ederken, bölgeye gazetecilerin ve STK’ların erişimini kısıtladı. İki ülke arasındaki sınırda, kötü koşullar nedeniyle onlarca göçmen hayatını kaybetti.





350 MİLYON EUROLUK ÇİT





Varşova yönetimi, Belarus’tan gelen göçmen akınının önüne geçebilmek adına sınıra çit inşa etmeye başladı. 418 km’lik Belarus sınırının 186 km’sine yapılacak olan çitin yüksekliği ise 5.5 metre olacak. Polonya Sınır Muhafızı Sözcüsü Komutanı Krystyna Jakimik-Jarosz, “Belarus hizmetleri oraya göçmen grupları göndermek için bunu bekliyor, bu yüzden güvenlik nedeniyle kesin olarak belirtmiyoruz” diyerek inşaat alanlarının yerini belirtmeyi reddetti.





Jakimik-Jarosz, yeni çitin diğer önlemlerin yanı sıra sınırdaki kaçakçılığın önlemesine de yardımcı olacağını, bu nedenle bölgenin kameralar ve hareketli dedektörlerme donatılacağını kaydetti.





Yeni yapılacak olan çitin Haziran 2022’de tamamlanması bekleniyor.