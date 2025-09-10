Polonya ile Belarus arasında gerginlik tırmanıyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Polonya Başbakanı Donald Tusk, Belarus ile olan sınırın, 12-16 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatları "Batı-2025" nedeniyle tamamen kapatılacağını açıkladı.





Tusk, 11 Eylül gecesinden itibaren Belarus sınırının, demiryolu geçişleri de dahil olmak üzere tamamen kapatılacağını belirtti. Tusk, Belrus topraklarında Polonya sınırına yakın bir bölgede gerçekleştirilecek olan tatbikatların, askeri doktrin açısından "oldukça agresif" olduğunu vurguladı.





Devlet güvenliği gerekçesiyle alınan bu karar, Polonya’nın sınır güvenliğini sağlamaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.





Gerginliğin Ardındaki Nedenler ve Gelecek Adımlar





İki ülke arasındaki ilişkiler, geçen hafta Belarus’ta casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan bir Polonyalı vatandaşın ardından daha da gerginleşti. Belarus güvenlik güçleri, 1998 doğumlu Gzegorz Gawel adlı kişinin, "Batı-2025" tatbikatları hakkında bilgi topladığını iddia etti. Bu gelişme üzerine Tusk, Belarus'un "provokasyonlarına" devam etmesi halinde Varşova’nın karşılık vereceğini açıklamıştı.





Polonya ve Belarus arasındaki gerginlik, askeri tatbikatlar ve casusluk iddialarıyla daha da derinleşirken, Polonya’nın sınır güvenliğini sağlamaya yönelik aldığı önlemler dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, bölgedeki askeri ve siyasi dengelerin hassasiyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Polonya’nın sınır kapatma kararı, bölgedeki güvenlik endişelerinin ne denli yüksek olduğunu gösteriyor.





"Batı-2025" Tatbikatlarının Detayları





Rusya ve Belarus’un ortak stratejik tatbikatları "Batı-2025", 12-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tatbikatlarda, iki ülkenin oluşturduğu Birlik Devleti’nin savunmasına yönelik manevralar uygulanacak.





Tatbikatlara 13 binden fazla askerin katılacağı belirtildi. Beyaz Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatların NATO ülkelerinin temsilcileri de dahil olmak üzere, akredite edilmiş yabancı askeri ataşeler tarafından izlenebileceğini duyurdu. Bakan Viktor Hrenin, tatbikatların herhangi bir ülkeye karşı yönelmediğini ve NATO ülkelerinin Avrupa’da gerçekleştirdiği operasyonel ve savaş hazırlık faaliyetleriyle kıyaslanamayacak düzeyde olduğunu belirtti.





Polonya’nın "Doğu Kalkanı" Projesi





Polonya, Mayıs 2024’te yaklaşık 2,6 milyar dolarlık "Doğu Kalkanı" programını hayata geçireceğini duyurmuştu. Bu program kapsamında, Rusya ve Belarus ile olan 400 kilometrelik sınır boyunca tahkimatlar, çitler, izleme sistemleri kurulacak ve özel ormanlık alanlar oluşturulacak.





Polonya Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula, askeri birliklerin ayrıca mayın tarlaları için arazi hazırlayacağını, ancak mayınların sadece "savaşın kaçınılmaz olduğu durumlarda" yerleştirileceğini belirtmişti.