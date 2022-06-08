Samanyolu Haber /Ekonomi / Polonya Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı /08 Haziran 2022 19:47

Polonya Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Polonya Merkez Bankası yönetiminin artan emflasyonu düşürmek adına yeni bir faiz artış kararı aldığı aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Polonya Merkez Bankası 25 yılın en yüksek seviyesinde seyreden enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz artışlarını sürdürdü.

Banka politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 6'ya yükseltti.

Ülkede enflasyon enerji maliyetlerindeki artışla mayıs ayında yüzde 13.9 ile 1997'den beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Merkez Bankası geçen ekim ayından bu yana faiz artışlarına devam ediyor. Ancak buna rağmen Ukrayna'da devam eden savaş ve enerji maliyetlerindeki artış enflasyonda düşüşe izin vermiyor.
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