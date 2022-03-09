Polonya, MIG-29’ları Ukrayna’ya vermek için harekete geçti

Polonya, hava kuvvetlerinin envanterinde bulunan Rus yapımı MIG-29 savaş uçaklarını Ukrayna’ya vermek üzere Almanya’daki Rammstein Hava Üssü’nde konuşlandırmaya hazır olduğunu bildirdi.





ABD yönetimi, teklifin kendilerine danışılmadan yapıldığını belirterek red cevabı verdi. Taraflar savaş uçaklarının Ukrayna’ya teklifi konusunda formül arıyor.





Polonya, Ukrayna’ya Rus yapımı savaş uçaklarını verme konusunda fikrini değiştirdi. Daha önce bu öneriyi kesin bir dille reddeden Varşova yönetimi, kendi hava kuvvetlerinin envanterinde bulunan kullanılmış tüm Rus yapımı MIG-29 savaş uçaklarını Ukrayna’ya verilmek üzere Almanya’da bulunan Rammstein Hava Üssü’ne konuşlandırmaya ve ABD’nin hizmetine sunmaya hazır olduğunu bildirdi.





POLONYA: ALMANYA’DAKİ RAMSTEİN ÜSSÜNE GÖNDEREBİLİRİZ

Polonya Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “Polonya makamları, devlet başkanı ve hükümet üyeleri arasındaki istişarelerin ardından, elindeki tüm MIG-29 jetlerini derhal ve ücretsiz olarak Ramstein Hava Üssü’ne göndermeye ve bu uçakları, ABD hükümetinin hizmetine sunmaya hazırdır. Aynı zamanda Polonya, ABD’den buna karşılık gelen operasyonel yeteneklere sahip kullanılmış uçaklar sağlamasını talep etmektedir. Polonya, uçakların satın alma koşullarını derhal belirlemeye hazır.” denildi.





Varşova yönetimi ayrıca, benzer uçaklara sahip diğer NATO üyelerini de aynı adımı atmaya çağırdı.





Washington’un Polonya’ya MIG-29’lar karşılığında F-16 savaş uçakları önerdiği ifade ediliyor.





‘SÜRPRİZ’ TEKLİF

Ancak bu açıklama Beyaz Saray’da şaşkınlıkla karşılandı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın üç numarası olan Victoria Nuland, NATO üyesi Polonya’nın MIG-29 savaş uçaklarını Amerika’nın kullanımına sunma kararının ‘sürpriz’ olduğunu belirtti ve Polonya’nın bu açıklamayı kendilerine danışmadan yaptığını söyledi.





Nuland, Senato Dış İlişkiler Komisyonu oturumunda yaptığı açıklamada, ‘’Bildiğim kadarıyla bu uçakları bize vermeyi planladıkları önceden bizimle istişare edilmedi. O nedenle Polonyalılar’dan gelen sürpriz bir adım olduğunu düşünüyorum’’ dedi.





PENTAGON: TEKLİF UYGULANABİLİR DEĞİL

Pentagon’dan yapılan açıklamada da teklif “uygulanabilir” olmadığı gerekçesiyle reddedildi.





Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Polonya hükümetiyle temasta olduklarını ancak Polonya’nın bu teklifin uygulanabilir olduğunu düşünmediklerini belirtti.





Pentagon Sözcüsü Kirby, “Jetlerin, Almanya’daki ABD-NATO üssünden, Rusya ile mücadele alanı olan Ukrayna hava sahasına doğru havalanması, NATO ittifakı için ciddi güvenlik endişeleri oluşturuyor” denildi.





Kirby açıklamasının devamında Polonya ile lojistik sıkıntıları aşmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.





ABD’nin planı Ukraynalı pilotların Polonya’ya geçerek, uçakları ülkelerine götürmesi şeklinde.





ALMANYA’DA TEKLİFE KARŞI ÇIKTI

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Polonya’nın teklifiyle ilgili soru işaretleri olduğunu ifade etti. Baerbock Bild-TV’ye yaptığı açıklamada Ukrayna savaşının NATO sahasına taşınmaması ve Batı’nın “savaşa dahil olduğu” yönünde bir bahane sunulmaması gerektiğini söyledi.





ZELENSKİ: SAVAŞ UÇAĞI VERMEZSENİZ BİZİM ÖLMEMİZİ İSTİYORSUNUZ DEMEKTİR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, cumartesi günü sosyal medyada yayımladığı bir videoda dünya liderlerine Ukrayna üzerinde “uçuşa yasak bölge” oluşturulmasını ya da savaş uçağı verilmesini istedi.





Zelenski, “Biz insanız ve bizi korumak, insanları korumak sizin insani göreviniz. Ve bunu yapabilirsiniz. Eğer bunu yapmazsanız, en azından bize kendimizi korumamız için savaş uçağı vermezseniz, bundan tek bir sonuç çıkabilir: Siz de bizim yavaş yavaş ölmemizi istiyorsunuz demektir.” ifadelerini kullandı.





NATO, uçuşa yasak bölge teklifine kesinlikle karşı çıkıyor. Uçuşa yasak bölge ilan edilirse ve Rus savaş uçakları bu alana girerse, ihlal olduğu için NATO’nun Rus uçaklarına müdahale etmesi gerekecek. Bu da NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma doğurabilir.





Amerikalı Kongre üyeleri de Zelenski’nin Cumartesi günkü çağrısı üzerine Joe Biden yönetimine Polonya, NATO ve Doğu Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya savaş jetlerinin gönderilmesinin kolaylaştırılması için baskı yapıyordu.





Polonya, ilk yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna çatışmasının doğrudan tarafı olmadığı için ve Moskova’nın bu kararı bir savaş nedeni olarak kabul etmesinden çekindiği için elindeki MIG’leri Ukrayna’ya verme çağrısını reddetmişti.





MIG-29 SAVAŞ UÇAKLARI

Çift motorlu MIG-29’lar Soğuk Savaş döneminde, ABD yapımı F-16’lara karşılık olarak geliştirildi.





Polonya’nın yanı sıra NATO üyesi Slovakya ve Bulgaristan’ın envanterinde de Rus yapımı MIG-29 savaş uçakları bulunuyor.





Bu arada ABD Avrupa Komutanlığı, 2 adet Patriot hava savunma bataryasının “savunma amaçlı olarak” Polonya’ya gönderileceğini açıkladı.