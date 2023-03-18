Polonya’nın ardından Slovakya da Ukrayna’ya MiG-29 gönderiyor

Kremlin: Silahları imha edeceğiz





Böylelikle Rusya’nın sert uyarılarına rağmen Ukrayna’ya savaş uçağı gönderme kararı alan NATO üyesi ülke sayısı ikiye çıktı.Slovakya Başbakanı Eduard Heger, “Ukrayna’ya 13 adet MiG-29 uçağı teslim edeceğiz” diyerek gelişmeyi basına duyurdu,Ülkesinin Ukrayna’ya ayrıca Kub hava savunma sistemi vereceğini duyuran Eduard Heger, “Bu MiG'leri vermemizin nedeni sivillerin evlerine düşen ve insanların ölmesine neden olan birçok bombaya karşı Ukrayna’nın kendisini koruyabilmesi.” dedi.Ukrayna ve Polonya ile birlikte hareket ettiklerini ifade eden Heger, “Bütün adımları ilgili ülkelerle koordine içinde atıyoruz.” dedi. Heger, Kiev’e verilen silahların masrafının AB’nin Ukrayna için kurduğu fon tarafından karşılanacağını bildirdi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada Slovakya’ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Ukrayna’nın filosunda 43 savaş uçağı olduğu tahmin ediliyor.Bu arada Kremlin’den bugün yapılan açıklamada Polonya ve Slovakya tarafından Ukrayna’ya verilen savaş uçaklarının imha edileceği tehdidinde bulunuldu.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov basına yaptığı açıklamada, “Bu silahlar daha önce söylediğimiz gibi askeri operasyonun seyrini değiştirmeyecek ve elbette imha edilecek.” dedi.Bu arada Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, ABD’nin ülkesine 700 milyon dolarlık askeri yardımda bulunacağını belirtti.Ukrayna, Rusya ile savaşındaki ikinci yılında hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Batı ülkelerinden savaş uçakları talep ediyor.Rusya, Karadeniz'de ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesine neden olan pilotları ödüle layık gördüBaşta ABD olmak üzere Fransa, Almanya gibi Batılı ülkeler, savaşın çapını genişleteceği endişesiyle buna karşı çıkıyor. Ukrayna hava kuvvetlerinin MiG-29'lara aşina olduğu biliniyor.Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen dün yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna’ya savaş uçağı göndermesiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.