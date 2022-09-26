Samanyolu Haber /Gündem / Polonya Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı /26 Eylül 2022 15:51

Polonya Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı

Polonya, Rus vatandaşlarının hava ve deniz yoluyla ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

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Polonya Rusya'ya kara sınırlarını kapatmasının ardından, Rus vatandaşlarının deniz ve havayolu aracılığıyla da ülkeye girişini yasakladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, giriş yasağı kararının Schengen vizesi sahibi Rus vatandaşlarını da kapsadığı bildirildi.

Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya geçtiğimiz hafta Rusya'yla kara sınırlarını kapattığını açıklamıştı. Polonya, Ukrayna savaşının başlamasının ardından Ruslara turist vizesi vermeyi de askıya almıştı.

Polonya'nın son kısıtlama kararının insani durumlar, diplomatik misyonlar, Polonya eğitim kurumlarından araştırmacılar, öğrenciler ve balıkçıları etkilemeyeceği belirtildi.
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