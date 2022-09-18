Samanyolu Haber /Dünya / Polonya Rusya ile bağını koparmak için yeni kanal açtı /18 Eylül 2022 11:09

Polonya Rusya ile bağını koparmak için yeni kanal açtı

Polonya, Baltık Denizi’nde gemilerinin Rusya’nın izni olmaksızın Gdansk Körfezi’ne çıkabilmeleri için inşa ettiği deniz kanalını şu anda tam anlamıyla tamamlanmamış olmasına rağmen sembolik olarak açılışını yaptı.

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Gdansk Körfezi ile Vistül Lagünü arasındaki kanal bin 300 metre uzunluğunda.

Bu kanal sayesinde Polonya’nın Elblag Limanı’ndan çıkan gemiler Baltık Denizi’ne açılabilmek için Rusya tarafından kontrol edilen Baltiysk Boğazı’nı geçmek zorunda kalmayacak.

Gemiler bu sayede Baltık Denizi’ne çıkabilmek için 100 kilometre daha az yol kat edecek. Bu kanaldan boyu 100 metre ve eni 20 metreyi geçmeyen gemiler geçebilecek.

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Polonya’da hem iktidar hem de muhalefet parti liderlerini katıldığı kanalın sembolik açılış töreni, Moskova’ya mesaj vermek amacıyla 2. Dünya Savaşı sırasında eski Sovyetler Birliği’nin Polonya’yı işgalinin 83. yıl dönümüne denk getirildi.



Polonyalılara göre, bu deniz kanalı, bölgenin kalkınması açısından Rusya’ya yönelik bağımlılığının da bir anlamda kalkmasını tescil edecek. Polonya hükümetine göre, deniz kanalı, ülkenin kuzeyinde egemenliğini tamamen kullanması anlamına geliyor.

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda törende yaptığı konuşmada, “Dost olmayan ve otoritelerini başkalarına saldırmaktan ve boyun eğdirmekten çekinmeyen bir ülkeden artık izin istemek zorunda kalmamak, bu kanalın açılmasındaki ön önemli gerekçeydi. Bu kanalın maliyeti, daha fazla artacak yatırım, ticaret ve turizm sayesinde bölgedeki şehirlerin ve limanların, gelişmesiyle, çevresindeki arazinin değerindeki artışla karşılanacak.” dedi.

Kanalın 420 milyon dolara mal olduğu bildirildi. Kargo gemilerinin geçişi için kanalın en az 5 metre derinleştirilmesi gerekiyor. Bunun için harcanması gereken 100 milyon euro tutarındaki masrafın kim tarafından ödeneceği yerel yönetimle merkezi yönetim arasında ciddi bir tartışma konusunu oluyor.
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