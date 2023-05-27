Samanyolu Haber /Dünya / Polonya, sınırını Belarus ve Rusya'dan gelen araçlara kapattı /27 Mayıs 2023 10:12

Polonya, sınırını Belarus ve Rusya'dan gelen araçlara kapattı

Doğu sınırını Belarus ve Rusya'dan gelen yük araçlarına kapatan Polonya'da İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan taslakta, karara gerekçe olarak, "kamu güvenliğinin sağlanması" gösterildi.

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Kararın, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası yükselen tansiyonu daha da arttıracağı değerlendirmesinde bulunuluyor.

Varşova yönetimi daha önce de Polonyalı gazeteci Andrzej Poczobut'un hapsedilmesi ve Polonyalı diplomatların Minsk tarafından sınır dışı edilmesinin ardından Belarus ile bazı sınır kapılarını kapatmıştı.

Bu arada Belarus ve Rusya'dan, Polonya'nın kararıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Belarus daha önce Polonya'nın sınır kapılarını kapatma kararlarının mantıksız ve tehlikeli olduğunu belirtmiş, Varşova'yı uzun süren gecikmelere neden olmakla ve ikili anlaşmaları uygulamamakla suçlamıştı.

Varşova, Belarus'un ana müttefiki Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinden bu yana Kiev'in en yakın destekçilerinden biri konumunda.

Polonya-Belarus gerilimi

Polonya ayrıca Belarus'u, Orta Doğu ve Afrika'dan gelen insanları sınırdan geçirmeye çalışarak sınırda yapay bir göçmen krizi yaratmakla suçluyor.

Öyle ki, Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski geçen yıllarda Belarus sınırındaki göçmen krizinin "Avrupa'ya akın eden yasa dışı göçmenlerin kullanıldığı siyasi güdümlü bir saldırı" olduğunu belirterek Rusya ve Belarus'un kontrolü altında yeni göç rotası oluşturulduğunu iddia etmişti.
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