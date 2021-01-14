Samanyolu Haber /Dünya / Polonya sosyal medyaya sansürü yasaklayacak /14 Ocak 2021 13:02

Polonya sosyal medyaya sansürü yasaklayacak

Polonya hükûmeti, teknoloji şirketlerinin ülkelerinde benzer hamlelerde bulunmaması için bir kamun tasarısı hazırlandığını ifade etti.

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Polonya hükûmeti, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarının kapatılmasına tepki gösterdi. 

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, şahsi Twitter hesabında, "Hangi görüşlerin doğru veya yanlış olduğuna algoritmalar veya dev şirketlerin sahipleri karar vermemeli." ifadelerini kullandı. 

Morawiecki, Trump'ı ima ederek sansüre müsamaha gösterilemeyeceğini ifade etti.

KANUNLARA AYKIRI OLMADIKÇA KALDIRILAMAYACAK

Adalet Bakanlığı'ndan Sebastian Kaleta, sosyal medya şirketlerinin Polonya'da yapılan paylaşımları kanunları ihlal etmediği sürece kaldırmasını yasadışı kılacak bir kanun tasarısı hazırladıklarını ifade etti.

Facebook geçen yıllarda aşırı sağcı Polonyalı siyasetçiler tarafından yapılan bazı paylaşımları engellemişti.

Morawiecki, Avrupa Birliği'ne (AB) benzer bir düzenleme üzerinde çalışılması için çağrıda bulundu.
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