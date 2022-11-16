Polonya suçladı Rusya provokasyon dedi

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA









Yaşanan krizle bağlantılı olarak Polonya Ulusal Güvenlik Komitesini acil toplantıya çağırdı. ZET radyosuna göre, ülke topraklarına iki roket düştü ve 2 vatandaş öldü. Visegrad medyası ise Polonya Hava Kuvvetlerinin Tomaszow Lubelski havaalanından savaş uçakları kaldırdığını bildirdi.





Polonya’nın iddiaları provokasyon





Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya’ya 2 Rus füzesinin düştüğüne dair iddiaları provokasyon olarak nitelendirdi.





Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya medyası ve yetkililerinin Przewoduv yerleşim alanına "Rus" füzelerinin düştüğüne dair haberlerinin durumu tırmandırmak için kasıtlı bir provokasyon olduğunu söyledi.





Rus savunma bakanlığının Telegram kanalında yer alan mesajda, "Ukrayna-Polonya devlet sınırı yakınındaki hedeflere Rus imha araçlarıyla herhangi bir saldırı yapılmadı" denildi. Açıklamada “Polonya medyasının Przewoduv köyündeki olay yerinden sıcak takiple yayınladığı parçaların Rus silahlarıyla hiçbir ilgisi yok" deniyor.





Moskovskiy Komsomolets gazetesine konuşan uçaksavar füze kuvvetlerinin eski başkanı emekli albay Sergey Hatylev, sosyal medyada dolaşan fotoğrafları yorumlayarak bunun Ukrayna tarafından Rus füzelerine karşı kullanılan hava savunma sistemlerinin parçası olabileceği görüşünü savundu.





Beyaz Saray: Henüz doğrulanmadı





Öte yandan Reuters, Beyaz Saray’dan konuya ilişkin yapılan açıklamasını yayınladı. Açıklamada "Polonya'da iki kişinin ölümüne neden olan roket mermilerinin Rusya'dan atıldığı iddialarının henüz doğrulanmadığını" vurguladı.





Olaya ilişkin Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, NATO’nun 5. Maddesinin işletilip işletilmeyeceği sorusunu cevapladı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, Polonya’ya düşen roketlerle ilgili iddiaların ışığında NATO tüzüğünün 5’inci maddesi yani, üye ülkeye yapılan bir saldırının tüm NATO’ya yapılmış gibi sayılacağı, ve karşılık verileceği maddesinin işletilmesi konusunda olayla ilgili tüm gerçeklerin gün yüzüne çıkarılana kadar bu konuda spekülasyon yapmayacakları vurgulandı.





Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Polonya’ya iki Rus füzesinin düştüğünü dair basında çıkan haberlerin farkında olduklarını fakat henüz bu haberleri doğrulayamayacaklarını açıkladı.





Polonya’da Ukrayna sınırına yakın bir kasabaya 2 Rus füzesinin düştüğü yönündeki iddialar henüz teyit edilemezken, Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Ryder düzenlediği basın toplantısında, "Polonya'da Ukrayna sınırına yakın bir bölgeyi iki Rus füzesinin vurduğuna dair basında çıkan haberlerin farkındayız. Size şu anda bu haberleri doğrulayacak herhangi bir bilgimiz olmadığını ve bunu daha ayrıntılı olarak araştırdığımızı söyleyebilirim. Bu yüzden spekülasyon yapmak veya varsayımlara girmek istemiyorum” dedi.