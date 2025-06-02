Polonya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini sağ muhafazakar Nawrocki kazandı

Polonya'da Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini, sağ muhafazakâr aday Karol Nawrocki'nin kazandığı duyuruldu. Polonya Seçim Kurulu'nun Pazartesi sabahı açıkladığı resmi sayılara göre, Nawrocki aldığı yüzde 50,89 oy ile sandıktan galip çıktı. Başkent Varşova'nın belediye başkanı, Avrupa Birliği (AB) yanlısı Rafal Trzaskowski'ye verilen oyların ise yüzde 49,11'de kaldığı bildiriliyor.





Rakibi Trzaskowski'den farklı olarak Brüksel'e mesafeli yaklaşan 42 yaşındaki Nawrocki'nin cumhubaşkanlığında, AB ve NATO açısından önemli bir ülke olan Polonya'nın iç ve dış siyasetinde değişiklikler olacağı tahmin ediliyor.