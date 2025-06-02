Samanyolu Haber /Dünya / Polonya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini sağ muhafazakar Nawrocki kazandı /02 Haziran 2025 09:18

Polonya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini sağ muhafazakar Nawrocki kazandı

Polonya'da başa baş giden Cumhurbaşkanlığı seçimini, çok az farkla sağ muhafazakâr aday Karol Nawrocki kazandı.

SHABER3.COM

Polonya'da Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini, sağ muhafazakâr aday Karol Nawrocki'nin kazandığı duyuruldu. Polonya Seçim Kurulu'nun Pazartesi sabahı açıkladığı resmi sayılara göre, Nawrocki aldığı yüzde 50,89 oy ile sandıktan galip çıktı. Başkent Varşova'nın belediye başkanı, Avrupa Birliği (AB) yanlısı Rafal Trzaskowski'ye verilen oyların ise yüzde 49,11'de kaldığı bildiriliyor.

Rakibi Trzaskowski'den farklı olarak Brüksel'e mesafeli yaklaşan 42 yaşındaki Nawrocki'nin cumhubaşkanlığında, AB ve NATO açısından önemli bir ülke olan Polonya'nın iç ve dış siyasetinde değişiklikler olacağı tahmin ediliyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polonya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini sağ muhafazakar... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:22:25