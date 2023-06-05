Polonya'da seçim öncesi dev protesto gösterisi

Polonya, Komünist rejimin 1989'da çöküşünden bu yana en büyük halk yürüyüşlerinden birine sahne oldu.



Organizatörlerin belediye verilerine dayandırdığı bilgilere göre milliyetçi ve muhafazakar hükümeti protesto etmek için yarım milyon kadar kişi Varşova sokaklarına indi.



Ana muhalefette bulunan Sivil Platform (PO) lideri ve eski Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'un çağrısı üzerine yapılan protestoya ülkenin dört bir yanından Lehler katıldı.



Sonbaharda yapılacak parlamento seçimleri öncesi gerçekleştirilen gösteride hayat pahalılığı ve yolsuzluklar eleştirilirken sekiz yıldır iktidarda bulunan aşırı sağcı hükümete karşı "Yeter artık", "Otoriter bir Polonya istemiyoruz" yazılı pankartlar taşındı ve sloganlar atıldı.



Demokratik ve özgür seçimlerin gerçekleştirilmesi ve Avrupa Birliği politikalarına uyulması da gösterideki diğer çağrılar arasındaydı.



Polonya, Avrupa'da Macaristan ve Türkiye ile birlikte 'otoriter' yönetimlere örnek gösteriliyor. Polonya'da muhalefet partileri de zaman zaman hükümeti "Macaristan ve Türkiye'nin yolundan gitmekle" suçluyor.