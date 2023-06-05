Samanyolu Haber /Dünya / Polonya'da seçim öncesi dev protesto gösterisi /05 Haziran 2023 06:17

Polonya'da seçim öncesi dev protesto gösterisi

Organizatörlerin belediye verilerine dayandırdığı bilgilere göre milliyetçi ve muhafazakar hükümeti protesto etmek için yarım milyon kadar kişi Varşova sokaklarına indi.

SHABER3.COM

Polonya, Komünist rejimin 1989'da çöküşünden bu yana en büyük halk yürüyüşlerinden birine sahne oldu.

Organizatörlerin belediye verilerine dayandırdığı bilgilere göre milliyetçi ve muhafazakar hükümeti protesto etmek için yarım milyon kadar kişi Varşova sokaklarına indi.

Ana muhalefette bulunan Sivil Platform (PO) lideri ve eski Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'un çağrısı üzerine yapılan protestoya ülkenin dört bir yanından Lehler katıldı.

Sonbaharda yapılacak parlamento seçimleri öncesi gerçekleştirilen gösteride hayat pahalılığı ve yolsuzluklar eleştirilirken sekiz yıldır iktidarda bulunan aşırı sağcı hükümete karşı "Yeter artık", "Otoriter bir Polonya istemiyoruz" yazılı pankartlar taşındı ve sloganlar atıldı.

Demokratik ve özgür seçimlerin gerçekleştirilmesi ve Avrupa Birliği politikalarına uyulması da gösterideki diğer çağrılar arasındaydı.

Polonya, Avrupa'da Macaristan ve Türkiye ile birlikte 'otoriter' yönetimlere örnek gösteriliyor. Polonya'da muhalefet partileri de zaman zaman hükümeti "Macaristan ve Türkiye'nin yolundan gitmekle" suçluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polonya'da seçim öncesi dev protesto gösterisi Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:38:02