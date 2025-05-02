Samanyolu Haber /Gündem / Polonya'dan Schengen vizesi için yeşil ışık: Kimlere verecek? /02 Mayıs 2025 13:34

Polonya'dan Schengen vizesi için yeşil ışık: Kimlere verecek?

Polonya, Türkiye'nin yaşadığı vize sorununa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye’nin yeri olduğu vurgulandı. Yapılan açıklamada iş insanları ve araştırmacılar için kolaylık sağlanacağı belirtildi.

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Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Polonya’nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Radwan, Türkiye’nin AB ülkeleriyle yaşadığı vize sorununu önceki dönemlerin "sorumsuz vize politikalarına" bağladı. Radwan, bu konuda özellikle iş insanları ve araştırmacılar için bazı kolaylıkların sağlanacağını dile getirdi.

“GÜVENLİ AVRUPA” SLOGANININ ARKA PLANI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Polonya'nın dönem başkanlığı sürecine “Güvenli Avrupa” sloganı damga vurdu. Bu sloganın belirlenmesinde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen açıklamalar ve Avrupa güvenlik sisteminin yeniden şekillenmesi gibi gelişmelerin yanı sıra, Polonya’nın tarihindeki işgal tecrübeleri etkili oldu.

TÜRKİYE İLE SAVUNMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ VURGUSU
AB delegasyonu ve Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın düzenlediği toplantıda Varşova’da Türk gazetecilerle bir araya gelen Polonyalı yetkililer, savunma alanında Türkiye ile işbirliğinin önemini vurguladı.

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİNDE TÜRKİYE DETAYI
Dışişleri Bakan Yardımcısı Radwan, "Güvenli Avrupa" vurgusunu açıklarken, bu yaklaşımın Polonya’da uzun süredir var olduğunu belirterek “Savunmaya ayırdığımız bütçe gayrisafi yurtiçi hasılamızın yüzde 5’ine denk geliyor. Bu oranla AB ülkeleri arasında ilk sıradayız” dedi. Radwan, Avrupa'da yeni bir güvenlik yapısının oluşmakta olduğunu ve Türkiye’nin bu sistemin parçası olması yönünde bir irade bulunduğunu söyledi. Ancak sürecin henüz başında olunduğunun da altını çizdi.

AB ÜYELİĞİNDEN BAĞIMSIZ SAVUNMA YAKLAŞIMI
Savunma işbirliği konularının, Türkiye’nin AB üyeliği perspektifinden bağımsız değerlendirildiğine dikkat çeken Radwan vize konusunda da açıklamalarda bulundu. Türkiye’ye karşı alınmış özel bir önlem olmadığını belirten Radwan, bu durumu önceki dönemlerde yürütülen politikaların sonucu olarak nitelendirdi. Yetkililer, geçmişte kontrolsüz bir "vize ticareti" yaşandığına dikkat çekerken, Polonya’nın AB yükümlülükleri doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

Ancak vize sorununa yönelik adımlar atılacağını belirten Radwan, iş insanları ve akademik çevreler için çeşitli kolaylıkların gündemde olduğunu ve kısa ile uzun vadeli vizelere ilişkin yeni düzenlemelerin devreye gireceğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞ
Türkiye’nin AB üyelik sürecine de değinen Radwan, bu konuda gerekli kriterlerin karşılanmasının önemine işaret ederek şu ifadeyi kullandı: “Polonya’da şöyle bir söz vardır: Tango yapmak için iki kişi gerekir.”
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