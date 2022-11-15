Polonya'ya füze düştü 2 kişi öldü, ülkeler alarma geçti

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.







Konuyla ilgili Polonya Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." dedi.







Olayla ilgili Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Polonya'dan gelen son haberler çok endişe verici. Polonya ve diğer müttefiklerle yakın istişarelerde bulunuyoruz. Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır. Yakın müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz " ifadelerini kullandı.







Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köyü Rus füzelerinin vurduğunu iddia etti . Polonya tarafından uygun görülen her türlü eylemi destekleyeceklerine dikkat çeken Rinkevics, şu açıklamayı yaptı; "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz. Rusya tüm sonuçların sorumluluğunu üstlenecek."



