Samanyolu Haber /Dünya / Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı sayısı 10 milyona yaklaştı /30 Ocak 2023 14:04

Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı sayısı 10 milyona yaklaştı

Polonya, Ukrayna'dan ülkeye giriş yapan mülteci sayısının 9 milyon 510 bine ulaştığını açıkladı.

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Ukrayna'dan Polonya'ya giriş yapan mülteci sayısının 30 Ocak itibarıyla 9,5 milyonu aştığı belirtildi.

Polonya Sınır Muhafızları tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Polonya'ya yoğun göç yaşandığı belirtildi.

Polonya'ya Ukrayna'dan yalnızca dün 22 bin 700 kişinin girdiği belirtilen açıklamada, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen insan sayısı 9 milyon 510 bin oldu" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 7 milyon 660 bin olduğu kaydedildi. (
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