Samanyolu Haber /Spor / Polonya'yı 3-0 yenen Türkiye yarı finalde /31 Ağustos 2021 22:48

Polonya'yı 3-0 yenen Türkiye yarı finalde

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-0 yenen Türkiye yarı finale yükseldi. Yarı finaldeki rakip ise Sırbistan-Fransa maçını kazanan ekip olacak

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CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşan Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, rakibini 3-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

Bulgaristan'ın Filibe kentindeki karşılaşmaya iyi başlayan taraf Türkiye oldu. Ay-yıldızlılar ilk seti 25-18 kazandı. Maçın ikinci setinde daha üstün bir performans sergileyen Türkiye, 25-14'lük skorla setlerde skoru 2-0 yaptı. Son sete ağırlık koyan Polonya, maçı almak için elinden geleni yaptı. Çok çekişmeli geçen son seti de 25-23 kazanan Milliler rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 

Filenin Sultanları’nda Ebrar Karakurt 20 sayıyla en skorer isim olurken; ona Eda 12, Hande 11, Tuğba 10, Zehra 9 ve Cansu 1 sayıyla eşlik etti. 

Türkiye, Sırbistan-Fransa maçının galibiyle 3 Eylül'de yarı finalde karşılaşacak.

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