Pompacının 'kuyruk' yorumu viral oldu

Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlar hakkında Konya bir akaryakıt istasyonunda çalışan pompacının sözleri sosyal medya platformunda büyük ilgi gördü.





KAPALI GİŞE OYNUYORUZ, MİLLET AYAKTA SEYREDİYOR





Konya’da yayın yapan Bihaber TV isimli Youtube kanalına konuşan akaryakıt istasyonu çalışanı, ““Valla kapalı gişe oynuyoruz. Millet ayakta seyrediyor abi. Millet bu benzin kuyruğuna girene kadar boykot kuyruğuna girse böyle olmaz.” dedi.





'TAYYİP BABA GÖRÜYOR BUNLARI PARA VAR DİYOR GEÇİYOR ZAMMA'





Akaryakıt istasyonu çalışanının yorumu şöyle:









“Valla kapalı gişe oynuyoruz. Millet ayakta seyrediyor abi. Zamlar niye geliyor. Halka sormak lazım. Herhalde dış güçlerdendir (Gülüyor) Millet bu benzin kuyruğuna girene kadar boykot kuyruğuna girse böyle olmaz. Millet, zammı boykot edecek. Milletin sessiz kalmaması lazım. Tayyip baba görüyor bunları, millette para var, bunlar kaldırıyor diyor geçiyor zamma.”