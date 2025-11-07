Pompaya fahiş zam: 60 lira oldu!

Akaryakıt pompa fiyatlarında beklenen artış gerçekleşti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan düzenlemeyle, motorin grubunda litre fiyatına 2,07 TL tutarında zam yapıldı.



Bu zam kararı sonrasında motorinin litre fiyatı, uluslararası piyasalardaki Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki yükselişle birlikte yeni seviyesine ulaştı. Motorine geçen hafta da 3 lira zam yapılmıştı.



BÜYÜK ŞEHİRLERDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Motorin zammının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt (benzin, motorin, LPG) pompa fiyatları şöyle şekillendi:



Şehir Bölge Benzin (TL/Litre) Motorin (TL/Litre) LPG (TL/Litre)



İstanbul Avrupa Yakası 53.72 57.58 27.71



İstanbul Anadolu Yakası 53.54 57.43 27.08



Ankara – 54.57 58.61 27.60



İzmir – 54.90 58.94 27.53