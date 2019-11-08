Pompeo Avrupa'ya 'Kürtlere destek' çağrısı yaptı

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Körber Vakfı’nda konuşan Pompeo, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından 30 yıl geçmesine rağmen, bugün hâlâ özgür dünyanın yine otoriter rejimlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.







KRD News'te yer alan habere göre Pompeo, SDG’ye destek vermeye devam ettiklerini kaydederek, ABD’nin Kuzey Suriye’den çekilerek bölgede daha önce destek verdiği grupları yalnız bıraktığı eleştirilerinin doğru olmadığını savundu.





“Aslında ABD, SDG’ye devasa miktarda kaynak sağladı” diyen Pompeo, Avrupa’dan da İngiltere ve Fransa’nın destek verdiğini, bu şekildeIŞİD’e büyük darbe vurdukları ve bundan gurur duyduklarını dile getirdi.





Pompeo, “Onlara destek vermeyi sürdürüyoruz. Çünkü bunda büyük çıkarımız var, Avrupa’nın da bunda çıkarı olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı.





Avrupa ülkelerini ABD’nin bölge politikalarına ve IŞİD’le mücadeleye destek vermeye çağıran Pompeo, aksi takdirde Avrupa’nın çok ciddi yeni mülteci akınlarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.