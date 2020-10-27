Pompeo’dan Paşinyan ve Aliyev’e Karabağ uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dağlık Karabağ’da devam eden ihlaller üzerine yeniden devreye girdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşen Mike Pompeo, liderleri çatışmalara son vermelerine ilişkin taahhütlere uymaları konusunda uyardı.







Liderlerle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, “Pompeo, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü bünyesindeki Minsk Grubu himayesinde Dağlık Karabağ sorununa diplomatik çözüm bulunması için hareket etmeleri konusunda baskı yaptı” dedi.





Sözcü Ortagus, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Dağlık Karabağ krizinde askerî çözüm olmadığı yönünde tarafları uyardığını da söyledi.





Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme yaptı. Görüşmede başta Dağlık Karabağ olmak üzere Suriye, Libya gündeme geldi.