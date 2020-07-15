Samanyolu Haber /Dünya / Pompeo itidal çağrısında bulundu /15 Temmuz 2020 19:11

Pompeo itidal çağrısında bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır çatışmalarından derin endişe duyduklarını belirterek taraflara itidal çağrısı yaptı.

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 Kafkasya'da Ermenilerin sınır ihlaliyle başlayan çatışmalarda dördüncü güne girilirken, ABD'den yeni bir açıklama geldi.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirtip taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, "Tarafların güç kullanmayı derhal bırakmalarını, şiddetin daha fazla tırmanmasını önlemek için aralarında doğrudan iletişim kurarak ateşkese uymalarını istiyoruz" demişti.

On yıllardır Dağlık Karabağ nedeniyle karşı karşıya gelen Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar, bu kez sınırın kuzeyindeki Tovuz ilinde gerçekleşiyor. Ermenistan'ın saldırılarında aralarında bir tümgeneralin de bulunduğu çok sayıda Azeri askeri şehit oldu, bir sivil yaşamını yitirdi. Saldırıları püskürten Azeri ordusu, iki Ermeni subayı öldürdü.Ermenistan tarafında ise iki subay öldürüldü.


Güney Kafkasya’da 4 bin 400 kilometrekarelik bir alanı kapsayan Dağlık Karabağ (Yukarı Karabağ), Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki en büyük sorun olarak yıllardır çözüm bekliyor. 
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