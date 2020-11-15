Pompeo krizi büyüyor: Çavuşoğlu’nu İstanbul’a çağırmış

ABD’de sancılı bir seçim sürecinin ardından Başkan Donald Trump’ın kaybetmesiyle Dışişleri Bakanı olarak son günlerini yaşayan Mike Pompeo’nun bir veda turu olarak başlattığı resmi temasları bir kriz yarattı…





Gelecek hafta Türkiye’ye gelecek ve İstanbul’da Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos’la görüşecek olan Pompeo’nun Türk yetkililerle bir görüşme hazırlamaması ya da Ankara’ya gitmemesi Türkiye’nin tepkisini çekti.





Cuma günü bu konu hakkında ABD’li yetkililer Pompeo’nun 19 günde 7 ülkeyi ziyaret edeceğini açıklayarak programın yoğun olduğunu dile getirmişti. Fakat ABD merkezli Bloomberg’e konuşan Türk yetkililer perde arkasında yaşananları anlattı.





Bloomberg’e ismini açıklamadan konuşan bir Türk yetkili, Pompeo’nun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetini reddettiğini söyledi. İsmini açıklamayan yetkili, “Pompeo, Çavuşoğlu’nun görüşme için İstanbul’a gelmesini istedi. Çavuşoğlu, Pompeo’nun bu tavrından rahatsız oldu” ifadesini kullandı.



