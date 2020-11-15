Samanyolu Haber /Gündem / Pompeo krizi büyüyor: Çavuşoğlu’nu İstanbul’a çağırmış /15 Kasım 2020 09:47

Pompeo krizi büyüyor: Çavuşoğlu’nu İstanbul’a çağırmış

Bu hafta Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen Mike Pompeo'nun devlet temsilcileri ve bakanlarla resmi olarak görüşmeyecek olması ABD-Türkiye hattında gerilim yarattı. İsmini açıklamayan Türk yetkililer, "Pompeo, Çavuşoğlu'nun davetini geri çevirdi" dedi.

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ABD’de sancılı bir seçim sürecinin ardından Başkan Donald Trump’ın kaybetmesiyle Dışişleri Bakanı olarak son günlerini yaşayan Mike Pompeo’nun bir veda turu olarak başlattığı resmi temasları bir kriz yarattı…

Gelecek hafta Türkiye’ye gelecek ve İstanbul’da Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos’la görüşecek olan Pompeo’nun Türk yetkililerle bir görüşme hazırlamaması ya da Ankara’ya gitmemesi Türkiye’nin tepkisini çekti.

Cuma günü bu konu hakkında ABD’li yetkililer Pompeo’nun 19 günde 7 ülkeyi ziyaret edeceğini açıklayarak programın yoğun olduğunu dile getirmişti. Fakat ABD merkezli Bloomberg’e konuşan Türk yetkililer perde arkasında yaşananları anlattı.

Bloomberg’e ismini açıklamadan konuşan bir Türk yetkili, Pompeo’nun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetini reddettiğini söyledi. İsmini açıklamayan yetkili, “Pompeo, Çavuşoğlu’nun görüşme için İstanbul’a gelmesini istedi. Çavuşoğlu, Pompeo’nun bu tavrından rahatsız oldu” ifadesini kullandı.

FİLİSTİNLİLERİ DE KIZDIRACAK

Pompeo’nun Avrupa ve Orta Doğu turu Fransa’dan başlarken bu hafta Türkiye, Gürcistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan’a gidecek.


ABD Dışişleri Bakanı’nın diğer duraklarında üst düzey yetkililerle görüşmesi beklenirken, aynı zamanda tartışma yaratacak adımlar atması da öngörülüyor. İsrail’de kalacağı iki günde Pompeo, Golan Tepeleri’ne ve Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerini ziyaret etmeyi planlıyor. Daha önce ABD’li hiçbir üst düzey yetkili Filistinlilerin tepkisini çekmemek için buralara gitmemişti.
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