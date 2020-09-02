Pompeo: Silah ambargosunun kaldırılması doğru karar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne silah ambargosunun kaldırılması kararına ilişkin "Uzun zamandır üstünde çalıştığımız bir karardı. Bu adımın Doğu Akdeniz'deki yüksek gerginlik zamanında alındığını biliyoruz ama doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.







ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik silah ambargosunun kaldırılması kararını savundu.





Bakanlık binasında basın toplantısı düzenleyen Pompeo, uluslararası gelişmelere dair gazetecilerin sorularını cevapladı. ABD yönetiminin Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden 33 yıllık silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin bir soruya cevap veren Pompeo, “Uzun zamandır üstünde çalıştığımız bir karardı. Bu adımın Doğu Akdeniz’deki yüksek gerginlik zamanında alındığını biliyoruz ama doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.





Öte yandan Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile görüşmeye devam ettiğini ve her iki tarafa da tansiyonu düşürme ve diplomatik diyalog kurma çağrısında bulunduğunu belirtti.





Pompeo, “Bu konunun diplomatik bir yol ile çözüme kavuşması konusunda görüşmeye ihtiyacımız var. Bölgede askeri hareketliliği artırmak doğru bir adım değil. Sadece negatif sonuçlara yol açar” dedi.





ABD Dışişleri Bakanlığı 2021 mali yılı için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ölümcül olmayan savunma malzemeleri ve savunma hizmetleri ihracatının, transferinin ve kısıtlamaların kaldırılması kararı alındığını açıklamıştı.