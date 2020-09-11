Samanyolu Haber /Dünya / Pompeo: Türkiye askeri güçlerini çekmeli /11 Eylül 2020 12:12

Pompeo: Türkiye askeri güçlerini çekmeli

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'de artan gerginliğe barışçıl bir çözüm bulunması nedeniyle Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini söyledi. Pompeo, Türkiye'yi güçlerini tartışmalı bölgeden çekmeye çağırdı.

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Söz konusu ziyaret, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le telefonla görüşmesinin akabinde gerçekleşecek.

Pompeo, Afganlar arası (Kabil hükümeti ile Taliban arasındaki barış müzakereleri) görüşmelerin başlayacağı Katar'a gittiği sırada uçakta açıklama yaptı.

ABD'li bakan, Katar'ın ardından cumartesi günü Kıbrıs'ı ziyaret edecek.

Gerginliğin "diplomatik ve barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini" söyleyen Pompeo, "Kıbrıs halkının gözünden ilgili riskleri anladığımdan emin olmak istiyorum. Bunun için mesele üzerinde çalışacağım." ifadesini kullandı.

Mike Pompeo, "Ciddi görüşmeler yapılacağını ve bölgede bulunan askeri güçlerin bu görüşmelerin gerçekleşebilmesi için geri çekileceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pompeo, Almanya'nın gerilimin taraflarıyla irtibata geçerek tansiyonun düşürülmesi adına yaptığı ara buluculuk çabalarından da övgüyle söz etti.
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