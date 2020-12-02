Samanyolu Haber /Gündem / Pompeo ve Çavuşoğlu NATO toplantısında birbirine girdi! /02 Aralık 2020 11:19

Pompeo ve Çavuşoğlu NATO toplantısında birbirine girdi!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında ABD ve Türkiye Dışişleri Bakanları karşılıklı olarak birbirine sert ifadeler kullandı.

SHABER3.COM

Euronews'in aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'yı, Akdeniz'de müttefikleriyle gerginliği arttırmak ve Rus yapımı bir hava savunma sistemi alarak adeta Kremlin'e hediye vermekle suçladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Pompeo'yu, 'Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye karşıtı bir cephede toplamak, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tutmak ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddetmekle' suçladı.

Ayrıca Çavuşoğlu, Türkiye'nin IŞİD'le savaştığı bir ortamda ABD'nin Suriye'deki "terörist oluşumları" desteklediğini yine ABD ile Fransa'nın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a destek vererek çatışmayı daha da kötüleştirdiğini dile getirdi.

Toplantıda aslında Kuzey Atkantik İttifakı'nın gelecek 10 yılda nasıl daha güçlü hale gelebileceği konusu tartışılacaktı.

BIDEN'İN İŞİNİ ZORLAŞTIRMAYI MI PLANLIYOR?

Euronews'e bilgi veren ancak adının açıklanmasını istemeyen bazı üst düzey diplomatlar, Donald Trump hükümeti adına son NATO toplantısına katılan Pompeo'nun, tansiyonu yükselterek, ocak ayında göreve gelecek Joe Biden yönetimi için ittifak içerisinde hayatı daha zor hale getirmek için kullandığını öne sürdü.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından görevlendirilen Almanya Savunma Bakanı Thomas de Maiziere ve eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell eş başkanlığındaki bağımsız grup, dün "NATO'nun nasıl daha güçlü hale gelebileceği" hakkında hazırladıkları 138 tavsiye içeren 67 sayfalık raporu sunmuştu.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ikinci gün oturumu bugün devam edecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pompeo ve Çavuşoğlu NATO toplantısında birbirine girdi! Sonraki Haber >>

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

"Cem Yılmaz gibi adamdım, Küçük Emrah'a döndüm"

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyo karıştı

Devletin ordusu Katar’a satılmış

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:11:34