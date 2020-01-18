Samanyolu Haber /Dünya / Pompeo'dan İran'a yeni saldırı açıklaması geldi /18 Ocak 2020 12:30

Pompeo'dan İran'a yeni saldırı açıklaması geldi

ABD'nin Süleymani suikastı sonrasında İran'ın nükleer programdaki kısıtlamaları aşması, iki ülke arasındaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise yaptığı açıklamada İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek için yeni saldırı planını masada tuttuklarını ifade etti.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemek" için bu ülkedeki nükleer tesislere yönelik "önleyici saldırılarda bulunma" olasılığını düşündüklerini söyledi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, katıldığı Hugh Hewitt Radio Show programında İran'la yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

Programda kendisine "İran’ın diğer ülkelerin topraklarına düzenlediği füze saldırısı bağlamında, İran’daki nükleer tesislere önleyici saldırılara ihtiyaç olup olmadığı" sorulması üzerine Pompeo, “Bu, üzerinde çok düşündüğümüz önemli bir soru” yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın “hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını” söylediğini belirten Pompeo, İran’ın da nükleer silah elde etme niyetinde olmadığını açıkladığını söyleyerek, “İranlıların iddia ettiği gibi bu açıklamanın, bu yükümlülüğün gerçek, doğrulanmış, kontrol edilebilir olduğunu garanti etmek için yapılması gereken her şeyi yapmayı planlıyoruz. Biz hiçbir zaman bunun olmasına izin vermeyiz” dedi.
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