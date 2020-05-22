Samanyolu Haber /Dünya / Pompeo'dan Libya açıklaması /22 Mayıs 2020 21:02

Pompeo'dan Libya açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Libya'daki krizin askeri çözümünün olmadığını" belirtti.Libya Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac ve Pompeo, Libya'daki son gelişmelere ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SHABER3.COM

Görüşmede "Libya'daki krizin askeri çözümünün olmadığını ve tek çözümün Berlin Konferansı'nın sonuçlarına uygun şekilde siyasi bir yol haritasından geçtiğini" ifade eden Pompeo, ABD yönetiminin Libya'daki insanların çektiği sıkıntıların sonlandırılması ve ülkede istikrarın sağlanması konusundaki arzusunu dile getirdi.

Libya Başbakanı Serrac da ABD'nin Libya'da güvenlik ve istikrarı sağlama konusundaki arzusunu takdir ettiğini söyledi.Serrac "Libya'daki hükümet, kendisine mecbur edilen bir savaşı veriyor. Hükümet, yüzbinlerce insanı yerinden eden, altyapıyı tahrip eden ve halkı öldüren bir saldırıyı püskürtüyor" ifadelerini kullandı.     

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde çok sayıda askeri başarıya imza atmıştı. Hafter milislerini pazartesi günü ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkarmayı başaran Libya ordusu, batı bölgelerindeki farklı beldeleri Hafter milislerinden arındırmayı sürdürüyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pompeo'dan Libya açıklaması Sonraki Haber >>

Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı

Bariyeri hesap edemeyince

Bariyeri hesap edemeyince

El bombası eğitimi kazası

El bombası eğitimi kazası

İşsiz vatandaş benzin döküp canına kıymak istedi!

İşsiz vatandaş benzin döküp canına kıymak istedi!

Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi

Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi

Filmleri aratmayan kaza

Filmleri aratmayan kaza

17 yaşındaki çocuğun polisten kaçışı kötü bitti

17 yaşındaki çocuğun polisten kaçışı kötü bitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:21:57