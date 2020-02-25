Samanyolu Haber /Dünya / Pompeo'dan Suriye açıklaması /25 Şubat 2020 20:38

Pompeo'dan Suriye açıklaması

Suriye’nin İdlib kentinde Esad’a bağlı ordunun ilerleyişi devam ederken, Türkiye de bölgeye yoğun askerî sevkiyatta bulunuyor. İdlib’de Türk gözlem noktalarının büyük bir kısmı Suriye rejiminin kontrolü altına giren bölgelerde kalırken, son olarak Suriye ordusunun Türkiye’ye ait bir İHA’yı düşürdüğü duyuruldu.

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İdlib’de yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye ordusunun İdlib’deki saldırılarının NATO müttefiki Türkiye’yle çatışma riskini arttırdığına dikkat çekti.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo,  “Esad rejiminin Moskova ve Tahran’ın da desteğiyle o bölgedeki zalimce yeni saldırıları, trajik biçimde gördüğümüz gibi genç insanlar dahil 3 milyonun üzerinde yerlerinden olmuş kişiyi tehlikeye atıyor. Daha önce de birçok kez söylediğimiz gibi, rejim askeri bir zafer elde edemeyecek” diye konuştu.

Pompeo, “Rejimin saldırıları NATO müttefikimiz Türkiye’yle çatışma riskini arttırıyor” ifadesini kullandı ve çözümün kalıcı bir ateşkes ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı altında BM öncülüğünde müzakerelerin yürütülmesinden geçtiğini belirtti.

İdlib ile ilgili Türkiye ile çalıştıklarını söyleyen Pompeo, Suriye’de bir ateşkesin hayata geçirilmesinin çok zor olduğunu, bugüne kadar tüm ateşkes girişimlerinin Esad, Ruslar ya da İranlılar tarafından baltalandığını ifade etti.

Pompeo, Suriye halkına yardımların ulaştırılmasını sağlamak için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le çalıştıklarını söyledi.
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