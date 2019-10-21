ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Türkiye’ye karşı ‘gerekirse’ askeri güç kullanmaya hazır olduğunu” söyledi.





CNBC’ye konuşan Pompeo, “Barışı savaşa tercih ederiz. Ama kinetik ya da askeri tutum almak gerekirse, Başkan Trump’ın bu gereği yerine getirmeye hazır olduğunu bilmelisiniz” dedi.





"BAŞKANIN KARARININ ÖNÜNE GEÇMEK İSTEMEM"





Pompeo, ABD’nin askeri bir karşılık vermesini gerektirecek “kırmızı çizgi”lerinin ne olduğu sorusuna karşılık vermedi.





Pompeo “Başkan’ın ABD’nin askeri kudretini kullanmayı üstlenip üstlenmeme kararının önüne geçmiş olmak istemiyorum.” dedi.





Pompeo “Ekonomik güçlerimize atıfta bulundunuz. Bunları kesinlikle kullanacağız. Diplomatik gücümüzü de kullanacağız. Bunları tercih ediyoruz,” dedi.





ABD Dışişleri Bakanlığı, Pompeo’nun ifadelerine ilişkin açıklama yapmayı reddetti.