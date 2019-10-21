Samanyolu Haber /Gündem / Pompeo'dan Türkiye'ye karşı "askeri güç" açıklaması /21 Ekim 2019 23:44

Pompeo'dan Türkiye'ye karşı "askeri güç" açıklaması

Türkiye'nin Suriye'de uyguladığı askeri operasyon sonrasında ABD ile yaşanan gerilim devam ediyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan ise 'askeri güç' açıklaması geldi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Türkiye’ye karşı ‘gerekirse’ askeri güç kullanmaya hazır olduğunu” söyledi.

CNBC’ye konuşan Pompeo, “Barışı savaşa tercih ederiz. Ama kinetik ya da askeri tutum almak gerekirse, Başkan Trump’ın bu gereği yerine getirmeye hazır olduğunu bilmelisiniz” dedi.

"BAŞKANIN KARARININ ÖNÜNE GEÇMEK İSTEMEM"

Pompeo, ABD’nin askeri bir karşılık vermesini gerektirecek “kırmızı çizgi”lerinin ne olduğu sorusuna karşılık vermedi. 

Pompeo “Başkan’ın ABD’nin askeri kudretini kullanmayı üstlenip üstlenmeme kararının önüne geçmiş olmak istemiyorum.” dedi.

Pompeo “Ekonomik güçlerimize atıfta bulundunuz. Bunları kesinlikle kullanacağız. Diplomatik gücümüzü de kullanacağız. Bunları tercih ediyoruz,” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pompeo’nun ifadelerine ilişkin açıklama yapmayı reddetti.
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