Samanyolu Haber /Dünya / Pompeo'dan Türkiye'ye uyarı /09 Ekim 2020 20:15

Pompeo'dan Türkiye'ye uyarı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz krizi, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki savaş hâli sonrası durulurken, ABD ve AB'den gelen baskılar sonucu iki ülke müzakere masasına geri dönmüş gözüküyor.

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’nda bir araya gelirken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Amerikan radyo talk-show sunucusu Hugh Hewitt'in Hugh Hewitt Show'una katılan Pompeo, Türkiye için Doğu Akdeniz'de "zorbalık yapıyor" mesajı verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan metine göre Pompeo, "Bölgedeki NATO ortaklarının (Yunanistan-Türkiye), Doğu Akdeniz'deki çatışmalarını çözmenin barışçıl bir yolunu bulmak için için bölgeye gittim. Bunu yasal mekanizmalar ve uluslararası hukuk çözebilir. Baskı, zorbalık ve askeri faaliyet bunu çözmenin yolu değil" ifadesini kullandı.

İki tarafın da bu durumu görmesini beklediğini kaydeden Pompeo, iki ülkeye müzakere masasına geri dönme çağrısı yaptı.

Öte yandan Pompeo, Rusya'da alınan ve ABD ile krizin başlıca maddelerinden olan S-400'ler konusuna da değindi.

"Türkiye'nin, NATO’nun güney kanadının güvenliğine yardımcı olacak iyi bir NATO ortağı olmasına ihtiyacımız var" diyen Pompeo, "S-400 silah sistemini satın alarak talihsiz bir adım attılar. Onları bu kararlarını yeniden düşünmeye ve geri çekmeye çağırıyoruz" diye konuştu.
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