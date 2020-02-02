Pompeo'dan Uygur Türkleri çağrısı

Pompeo, görüşmede Çin’in toplama kamplarındaki 1 milyondan fazla Uygur ve Kazak’ın kaderini ele aldıklarını belirterek, “Tüm ülkeleri Çin’deki baskılara son verilmesi çağrısına katılmaya davet ediyoruz. Çin’i terk etmek isteyen ve sığınacak yer arayanların güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz.” dedi.







Pompeo diğer yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ekonomik gelişme, demokrasinin güçlendirilmesi ve halkın yönetime güvenini artırmakla ilgili reformlar içeren programını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.





Kazakistan’ın ülkelerle iş ilişkisi kurmak konusunda seçme özgürlüğünü desteklediklerini ifade eden Pompeo, ancak ABD şirketleriyle ortaklığın herhangi bir ülke için en iyi sonuçları vereceğini söyledi.





Pompeo, Afganistan’da tarafların barıştırılmasıyla ilgili çabalara desteklerinden dolayı Kazakistan’a teşekkür etti.





Irak ve Suriye’den yabancı savaşçılar ve onların ailelerinin ülkelerine geri getirilmesinde Kazakistan’ın öncülüğüne dikkati çeken Pompeo, bu çalışmanın diğer ülkelere ilham kaynağı olacağını ve onların da aynısı yapacağından umutlu olduğunu dile getirdi.





Kazakistan Dışişleri Bakanı Tleuberdi, “ABD’nin bölgede uzun vadeli varlığı Orta Asya bölgesi ekonomisine yatırım ve teknoloji çekilmesini aktifleştirecek, ülkelerimizin yaşam kalitesinin iyileşmesini sağlayacak.” ifadesini kullandı.