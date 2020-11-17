Popüler kıble programı casus çıktı

Kamuya açık kayıtlar, uygulama geliştiricileriyle yapılan röportajlar ve teknik analizler sonucunda bu bilgilere ulaştığını belirten Motherboard Vice'ın internet sitesine göre Amerikan ordusu zararsız görünen uygulamalardan dünya çapında kişilerin hareketlerine dair en ufak konum verisini dahi satın aldığı öğrenildi.







Siteye göre Amerikan ordusu bu bilgiye iki farklı kanaldan ulaşıyor. Bunlardan birincisi Babel Street adlı şirketin geliştirdiği Locate X isimli ürün üzerinden yapılıyor. Amerikan ordusunun terör, kontrgerilla ile mücadele ve özel keşifle ilgilenen birimi olan ABD Özel Harekat Komutanlığı'nın (USSOCOM) ülke dışındaki özel operasyonlara yardımcı olması amacıyla Locate X'e erişimi satın aldığı bildiriliyor.





Kamuya açık kayıtlara göre USSOCOM Locate X için ek yazılım lisansının yanı sıra metin analiz eden Babel X ve başka yan ürünlere ait yazılım lisansını toplam 90 bin 600 dolara satın aldı.





Türkiye'deki uygulamalardan da veri toplanıyor





Amerikan ordusunun kullandığı bir diğer kanal ise uygulamalardan konum bilgisi toplayan ve bunları yükleyicilere ve uzantısal olarak orduya satan X-Mode adlı şirket. Bu şirkete veri gönderen aplikasyonlar arasında bugüne kadar 98 milyondan fazla kişinin indirdiği Muslim Pro uygulaması da bulunuyor. Uygulama namaz vakitlerini ve Kabe'nin yerini kişinin konumuna göre tespit ediyor.









Şirketle veri paylaşan bir diğer uygulama ise yine Müslümanlar arasında arasında popüler tanışma aplikasyonu Muslim Mingle. Buna benzer başka bir uygulama ağının daha X-Mode'a ücret karşılığında veri gönderdiği anlaşıldı. Türkiye'de de faaliyet gösteren bu tanışma uygulaması ülke bazlı Social adlı uygulama ağı olarak biliniyor (Turkey Social, Eygpt Social, Colombia Social gibi).





Ayrıca adım sayma, pazarlama ve yardımlaşma için kullanılan uygulamaların da şirketle veri paylaştığı göze çarpıyor.