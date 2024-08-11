'Popülerliğini kaybeden Erdoğan İsrail'e askeri müdahalede kararlı'

Alman Tagesschau'da Markus Rosch'a ait dikkat çeken bir Erdoğan haberi yer aldı. Haberin başlığında Erdoğan için 'Her taraftan baskı altında' başlığı kullanılırken "Dış politikada güç gösterisi, yurt içinde sert eylem: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'sini uzun süredir popüler yapan şey, halk arasında giderek daha az popüler hale geliyor. Ekonomik kaygılar çok büyük" ifadelerine yer verildi.











Haberde şu ifadelere yer verildi:







"Türkiye cumhurbaşkanı en sadık destekçileriyle konuşmasına rağmen gergin görünüyordu. Karadeniz'deki Rize'de Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha İsrail'e saldırdı. Ancak bu sefer onun sözleri insanların ayağa kalkmasına ve bunu fark etmesine neden oldu.Önce Türk silah sanayisini övdü, sonra açıkça tehdit etti: "İsrail'in Filistinlilere kötü şeyler yapmaya devam etmemesi için güçlü olmalıyız" ve "Dağlık Karabağ'a müdahale ettik, Libya'ya müdahale ettik, yapabiliriz" Bunu başka bir yerde de yapın. Bunu yapmamak için hiçbir neden yok. "Tezahürat büyüktü. Erdoğan Ortadoğu'ya askeri müdahalede bulunmak istiyor mu? Erdoğan teleprompter olmadan konuştu. Uzmanlar onun askeri bir müdahale planladığından şüphe ediyor, zira bu sadece askeri açıdan değil, NATO üyesi Türkiye için siyasi açıdan da zor olacak. Ama Erdoğan kararlı.





Dikkat dağıtma artık işe yaramıyor

Türk halkı kesinlikle Filistinlilerin arkasında ve onları desteklemek için sesler giderek yükseliyor. Bu talep öncelikle İslamcı kanattan geliyor: Yeni Refah Partisi son seçimlerde önemli kazanımlar elde etti. Pek çok seçmen AKP'den İslamcılara geçti. Artık parti kendisini Filistinlilerin gerçek koruyucusu olarak göstermek istiyor. Bu durum anketlerin de gösterdiği gibi Erdoğan'a zarar veriyor.





Suat Özçelebi İstanbul'da siyasal iletişim danışmanıdır. Birçok partiye danışmanlık yaptı ve kampanyaları yönetti. Siyaset uzmanı, Erdoğan'ın özellikle son dönemde güvenini ve inanılırlığını büyük ölçüde kaybettiğine inanıyor ve siyasi stratejisini eleştiriyor: Türk cumhurbaşkanı, dikkatleri ekonomik başarısızlıklardan uzaklaştırmak için dış politika adımlarını kullanmak istiyor."Ama kriz o kadar derin ki mümkün olan her şeyi yapabiliyor, varoluş ve güvenlik meselelerini konuşabiliyor. Ancak insanların içinde bulunduğu ekonomik durumu unutturamıyor. "Günlük hayat çoğu kişi için karşılanamaz. Birçok Türk, yıllarca harcama ve düşük faiz oranlarına dayalı ekonomi politikası nedeniyle Erdoğan'ı suçluyor.





Asıl sorun enflasyon: Resmi olarak yüzde 62'nin biraz altında ama gerçekte muhtemelen çok daha yüksek. Bağımsız araştırma enstitüsü ENAG bu oranın yüzde 101'in biraz altında olduğunu belirtiyor. Alışveriş, kiralama ve günlük yaşam, özellikle şehirlerde milyonlarca Türk için neredeyse karşılanamaz hale geldi. Artık daha büyük satın almalar pek mümkün değil. Devlete ait petrol ve gaz sağlayıcısı, konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatının yüzde 38 oranında arttığını duyurdu. Ancak asgari ücret ve emekli maaşı da dahil olmak üzere ücretler resmi verilere göre hesaplandığı için giderler kadar hızlı artmıyor. Umutsuzluk birçok Türk arasında yayılıyor: Nasıl hayatta kalacaklar? Çocukların uygun bir eğitim almalarını nasıl sağlamalıyız? Özellikle gençlerin ülkeyi terk etmeyi planlamasının nedenlerinden biri de bu.





Popülerlik hızla düşüyor

Siyasi danışman Özçelebi, yurtdışında görülenden çok daha ciddi bir ekonomik krizden bahsediyor. Özellikle orta sınıf yoksulluğa düştüğü için: "İnsanlar maaşlarını zaten ay ortasında harcadılar. İnsanlar kiralarını ödediğinde zaten maaşlarının yüzde 80'ini harcamış oluyorlar, geri kalanla geçinmeye çalışıyorlar." Yüzde 20. Böyle milyonlarca aile var. Türkiye'de açlık sınırı 19 bin ila 20 bin liranın biraz altında." Bu yaklaşık 570 avroya denk geliyor.





Metropoll Enstitüsü tarafından hükümetin ekonomik konularda ne kadar yetkin olduğu sorulduğunda yüzde 81'den fazlası kötü yönetim olduğunu söyledi. Şu anda seçmenin yalnızca yüzde 26'sı AKP'ye oy veriyordu; Mayıs 2023'teki parlamento seçimlerinde bu oran yüzde 35'in üzerindeydi. En büyük muhalefet partisi olan CHP şu anda AKP'nin yaklaşık yüzde sekiz puan önündedir.Erdoğan'ın kişisel değerleri de düşüşte: ASAL araştırma enstitüsüne göre Temmuz Siyasi Gündem Araştırması'nda yalnızca yüzde 19'u onun en sevdikleri siyasetçi olduğunu söyledi. Bu, başarıya alışkın ve gücün bilincinde olan Erdoğan için kişisel bir darbedir. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın en popüler siyasetçi olarak onun yerini alması nedeniyle.





Diplomatik başarıya rağmen gerginlikTürk hükümetinin ne kadar gergin olduğu ağustos ayının başında da belli oldu. Hükümet, Hamas'ın dış lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili birçok taziye mesajının orada engellendiği iddiası nedeniyle çevrimiçi hizmet Instagram'ı engelledi. Bir diğer suçlama ise Instagram'ın "dijital faşizm" uyguladığı ve Türkiye'nin değerlerine saygı gösterilmediği yönündeydi. Ancak eylemin hiçbir etkisi olmadı. Çünkü 57 milyon Türk çok popüler olan ağı kullanıyor. Sonuç: İktidardaki AKP anketlerde yüzde iki puana kadar kaybetmeye devam etti. En azından araştırma enstitüsü ASAL'ın başkanı T24 haber portalına böyle söyledi.

Özçelebi, dışarıdan düşmana yönelik siyasi saldırıların eskisi kadar etkili olmadığına, çünkü hükümete olan güvensizliğin giderek arttığına inanıyor. "Şu anda Türk halkının yaşamadığı büyük bir sorun yok. İyi gidiyor diyebileceğimiz hiçbir şey yok" diyor. Dış politikada Erdoğan açısından işler biraz daha iyi gidiyor. Görünüşe göre Türkiye ve MİT istihbarat servisi, Rusya ile Belarus ve Batılı devletler arasındaki muhteşem esir takasına önemli ölçüde dahil olmuştu. Değişimin odağında Ankara Havalimanı vardı. Bu, ağırlıklı olarak devlete bağlı medyada kutlandı. Ancak sonuçta Erdoğan için ekonomik gelişme, muhtemelen görevdeki son döneminin başarısını belirleyecek. Bu ve diğer haberleri 11 Ağustos 2024 Pazar günü saat 12:45'te Europamagazin'de görebilirsiniz.