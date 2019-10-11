Samanyolu Haber /Dünya / Porsche Boeing'le uçan araba yapma hazırlığında /11 Ekim 2019 10:29

Porsche Boeing'le uçan araba yapma hazırlığında

Porsche ve Boeing, araç trafiğini gökyüzüne taşımak için yeni bir ortaklığa imza atıyor.

SHABER3.COM

İki firmadan yapılan açıklamada 'şehir trafiğinin hava sahasındaki uzantısı' olarak elektrikli uçan otomobiller hayatımıza girecek.

Yakın zamanda Taycan modeliyle ses getiren Porsche için elektrikli otomobil pazarı şu anki haliyle yeterli değil gibi görünüyor. Firma, uzmanlığını Boeing’in havacılık alanındaki uzmanlığı ile birleştirerek uçan otomobil yapacak.

İki firma, "Premium şehir içi hava taşımacılığını keşfetmek ve şehir trafiğinin hava sahasına uzanması" için bir mutabakat zaptı imzaladı.

Webtekno'nun aktardığına göre, anlaşmanın altına Porsche ve Boeing ile birlikte Boeing’in alt firmalarından olan Aurora Flight Sciences imza attı. Üç firma birlikte dikey olarak kalkış yapabilen, tamamen elektrikli bir araç yapacak. 

Porsche’nin araştırmalarına ve öngörülerine göre şehir içi hava araçları pazarı, 2025 yılından sonra oldukça hızlı bir şekilde büyüyecek. Porsche’a göre bu araçlar daha çok talep görecek.

Her iki firmanın ortak çalışması sonucu olarak görsellerde göze çarpan aracı ortaya çıkardı. Bu ortaklığın sonuçları yakın zamanda ortaya çıkmayacak gibi duruyor. Yine de bir prototipin test edileceği söylendi.
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