Samanyolu Haber /Gündem / Portakal: Uzmanların konuşmasına izin verilmiyor /26 Eylül 2019 19:20

Portakal: Uzmanların konuşmasına izin verilmiyor

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nin yönetimlerinin, deprem uzmanlarının televizyonda açıklama yapmasına izin vermediğini söyledi.

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Gazeteci ve FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışan deprem uzmanlarının televizyonlarda konuşmalarına izin verilmediğini söyledi. 

Portakal, Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

 "Ne tuhaf bir durum. @itu1773 ve @UniBogazici ’ne baglı deprem uzmanlarına üniversite yönetimi maalesef ekranlara çıkmaları için izin vermiyor. Bu uzmanlar konuşmayacaksa biz yurttaşlar nasıl bilgi sahibi olacağız?"

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