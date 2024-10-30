Portakal'dan flaş iddia: 'CHP'de bir lider değişimi olursa hiç şaşırmayın'

Fatih Portakal, Ankara’da dikkat çeken bir CHP kulisi hakkında konuştu. Sözcü'de yer alan habere göre Portakal'ın sözleri şöyle:





-Ekrem İmamoğlu ne yapıyor? Son dönemdeki açıklamalarına baktığımızda, adeta kolları sıvamış gibi görünüyor. "Yutkunarak Mustafa Kemal Atatürk demeyeceksiniz, yutkunarak Cumhuriyet demeyeceksiniz; ağzınız avazınız çıktığı kadar 'Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk' diyeceksiniz," diyerek bir paylaşım yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim sabahında değişim mesajı verdi.





-"Ben 86 milyon insanımızın cesaretine, bilgeliğine, kararlılığına, adaletine, vicdanına, milli birlik ve bütünlüğüne olan inancıma sonsuz ve candan güveniyorum. Bu millet küllerinden doğmayı bilir ve bu zor günleri yine aşacaktır," diyerek kararlılığını vurguladı.





-Değişim ve dönüşüm mücadelesi devam ediyor. İmamoğlu'nun bu mesajı verdiği sırada CHP kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen dava gündemdeydi. Geçen İBB meclis oturumunda, AKP grup sözcüsünün hâkim değişikliğiyle ilgili açıklamaları sonrası CHP grup başkan vekili Gökhan Günaydın ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, HSK'ya başvurma kararı aldı. Bu başvuruda, kamuoyunda oluşan kaygıların ve yeni delillerin değerlendirilmesi ve hâkim ataması yapan HSK 1. Dairesi üyeleri hakkında inceleme ve soruşturma yapılması talep edilecek.





-Ekrem İmamoğlu'nu izlerken son görüntülerinde bir değişiklik fark ettiniz mi? Estetik bir müdahale, saç ektirme ya da doldurma gibi bir hazırlık mı var acaba? Aynı şekilde, Özgür Özel de gözlüklerini çıkararak farklı bir imaj yaratmaya çalıştı.





-Cumhuriyet Halk Partisi içinde bu durumdan rahatsız olan kesimler var ve bu da Ankara’da sıkça konuşuluyor. Ana muhalefet partisi olağanüstü bir kongreye gider ve lider değişimi olursa, şaşırmayın derim.