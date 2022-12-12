Portekiz 'Altın Vize' uygulamasını kaldırmayı planlıyor

Portekiz’de hükümet, yatırım yapan yabancılara oturma izni verilmesini sağlayan "altın vize" uygulamasını kaldırmayı gözden geçiriyor... Son veriler bu yolla ülkeye gelenlerin sayısında artış yaşandığını ortaya koydu. Portekiz’e son 10 yılda emlak alarak yatırım yapan yabancıların ülkeye 6,6 milyar euro getirdiği kaydedildi..





Portekiz hükümeti, yatırım yapan yabancılara oturma izni verilmesini sağlayan "altın vize" uygulamasını kaldırmayı planlıyor...





Ancak Portekiz Sınır Gümrük Ajansı verilerine göre, kasım ayından aralık ayına kadar ülkeye 65 milyon euro getirerek altın vize alanların oranında yüzde 48 artış görüldü.





Portekiz’e son 10 yılda emlak alarak yatırım yapan başta Türkiye, Çin ve Brezilya vatandaşları ülkeye 6,6 milyar euro getirdi.





Avrupa Birliği vatandaşı olmayıp emlak alarak Portekiz’de yatırım yapan yabancılar oturma izinleriyle Schengen bölgesinde vizesiz yolculuk yapabiliyor.





Portekiz’de uygulanan “altın vize” uygulaması, ev fiyatlarını ve kiraları artırdığı gerekçesiyle halk tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor...





Portekiz'de muhalefetteki sol partiler de “ülkeyi yolsuzluğun suç ortağı yaptığı, kara para aklama yeri haline getirdiği ve konut fiyatlarını artmasına neden olduğu gerekçesiyle bu uygulamaya şiddetle karşı çıkıyor.





Yolsuzlukla mücadele eden Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Portekiz şubesi ise altın vize uygulamasının karar para aklamak için kullanıldığı görüşünde.