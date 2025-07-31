Portekiz de Filistin'i tanıyacağını duyurdu

Açıklamada, Portekiz’in “Filistin devletini tanımayı değerlendirdiği ve bu sürecin, Eylül ayında New York’ta düzenlenecek olan 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun üst düzey haftasında tamamlanabileceği” belirtildi.







ABD, Filistin Yönetimi yetkililerine vize vermeyecek



Amerika Birleşik Devletleri, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Filistin Yönetimi yetkililerine vize vermeyi reddedeceğini bildirdi. Gerekçe olarak, Batı Şeria’daki işgal altındaki bölgelerde yönetimden sorumlu olan bu yapının durumu “uluslararasılaştırma” çabasında olması gösterildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Yönetimi’nin “İsrail ile olan çatışmasını Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi yollarla uluslararasılaştırmaya çalıştığını” belirtti ve yönetimi ayrıca “terörü desteklemeye devam etmekle” suçladı.

Portekiz Başbakanı Luís Montenegro’nun ofisinden Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, hükümet Eylül ayında Birleşmiş Milletler’de Filistin Devleti’ni tanıma konusunu Cumhurbaşkanı ve parlamento ile istişare edecek.