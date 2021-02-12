Portekiz’de yasaklar 1 Mart’a kadar uzatıldı

778 binden fazla vakanın tespit edildiği Portekiz’de uygulanmakta olan corona virüsü kısıtlamaları ve yasaklarının uzatıldığı duyuruldu.





Açıklamayı Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa yaparken, alınan kararın parlamentoda onaylanması bekleniyor.





Portekiz Cumhurbaşkanı, yasakların 15 gün daha uzatılmasına karar verirken, “Gerçek şu ki ülkemizdeki hastanelerin kapasitesi bizi sınıyor dolayısıyla vaka sayısını düşük tutmaktan başka bir alternatifimiz yok” dedi.





SOKAKLARA GÜRÜLTÜ SINIRI GELİYOR





İkinci sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaları 15 Ocak’ta başlatan Portekiz’de zorunlu olmayan işletmeler, okullar kapatılmış ve uzaktan çalışmak teşvik edilmişti.





Öte yandan cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla kitapçılar ve kırtasiyelerin açılmasına izin çıkabileceği belirtilirken, evden çalışan insanların daha rahat çalışabilmesi için ülke genelinde bir gürültü sınırı konulması planlanıyor.