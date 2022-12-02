Portekiz ve Güney Kore tur atladı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunu garantileyen Portekiz, H Grubu'nda Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Education City Stadı'ndaki maçta Güney Kore, Portekiz’i 2-1 mağlup etti.





Güney Kore’ye galibiyeti getiren golleri 27’nci dakikada Kim Younggwon ve 90+1’inci dakikada Hwang Heechan attı. Portekiz’in golü ise 5’inci dakikada Ricardo Horta’dan kaydetti.





Portekiz, H grubunu 7 puan ile lider bitirirken Güney Kore ise 4 puanla gruptan 2’nci çıkarak son 16 turuna adını yazdıran ülkeler oldu.







URUGUAY’IN GALİBİYETİ YETMEDİ





Bugünün bir diğer karşılaşmasında Gana ile Uruguay arasındaydı. Al Janoub Stadı’ndaki maçta Uruguay, Gana’yı 2-0’lık yenmeyi başardı. Uruguay’a galibiyeti getiren golleri 26 ve 32’nci dakikalarda Giorgian De Arrascaeta attı.





Uruguay’da Trabzonspor forması giyen Maximiliano Gomez 80’inci dakikada Giorgian De Arrascaeta’nın yerine oyuna dahil olurken, Galatasaray forması giyen Fernando Muslera ve Lucas Torreira mücadelede yer almadı.



