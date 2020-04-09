Samanyolu Haber /Dünya / Portekiz'de 2 bin kişiye af /09 Nisan 2020 11:07

Portekiz'de 2 bin kişiye af

Portekiz meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için yaklaşık 2 bin mahkumu kapsayacak af kararı aldı.

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Portekiz'de sol görüşlü hükümetin sunduğu af ile ilgili yasa tasarısı, mecliste yapılan oylamada, sol ve komünist görüşlü siyasi partilerin "evet" oyuyla kabul edildi.

Yaklaşık 2 bin mahkumu kapsayan affın, "Kovid-19 dolayısıyla cezaevlerinde aşırı risk altında bulunan mahkumlara yönelik insani gerekçelerle çıkarıldığı" bildirildi.

Mecliste yapılan diğer bir oylamada ise Kovid-19 ile mücadele süresince, ekonomik olarak mağdur durumda olan ve faturalarını ödeyemeyen vatandaşların su ve elektriklerinin kesilmesine yasak getirildi.

Portekiz'de açıklanan son verilere göre, Kovid-19 nedeniyle ölüm sayısı 380, vaka sayısı da 13 bin 141 oldu.
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