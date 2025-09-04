Samanyolu Haber /Dünya / Portekiz'de feci kaza: Ülkede yas ilan edildi /04 Eylül 2025 09:35

Portekiz'de feci kaza: Ülkede yas ilan edildi

Portekiz'in başkenti Lizbon'da tramvay raydan çıktı. Katliam gibi kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 18 kişi de yaralandı. Ülkede bu nedenle yas ilan edildi.

SHABER3.COM

Portekiz'in başkenti Lizbon, tarmvay kazasıyla sarsıldı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Lizbon'un simge yapılarından, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria tramvayı, yerel saatle 18.00 sularında raydan çıktı. Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yaptığı yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu doğruladı ve üzüntü duyduğunu belirtti.

YAS İLANI
Sosyal medyadaki videoda, tramvaydan duman yükseldiği ve insanların enkazı kaldırmaya çalıştıkları görülüyor. Öte yandan, meydana gelen kaza nedeniyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Portekiz'de feci kaza: Ülkede yas ilan edildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:52:00