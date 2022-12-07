Portekiz'de Pepe Ronaldo'yu geride bıraktı





2022 Dünya Kupası Portekiz, İsviçre ile karşı karşıya geldiği maçta takımının ikinci golünü atan eski Beşiktaşlı Pepe, 39 yaşında attığı bu golle tarihe geçti.





Portekiz'i İsviçre karşısında 2-0'lık üstünlüğe taşıyan golü, eski Beşiktaşlı Pepe kaydetti. Gol sonrası tecrübeli savunmacı, büyük bir sevinç yaşadı.





Maçın 33. dakikasında Portekiz'in sağ kanattan Bruno Fernandes ile kullandığı kornerde ceza sahası içinde yükselerek kafa vuruşunu yapan Pepe, takımına 2 farklı üstünlüğü getirdi.





Maça yedekler arasında başlayan Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo da saha kenarına koşarak takım arkadaşının gol sevincine ortak oldu.





Portekizli savunmacının attığı gol, kendisinin Dünya Kupası tarihine de girmesine olanak sağladı.





Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı oyuncu unvanı, Roger Milla'ya ait. 1990 Dünya Kupası'nda Kamerun formasıyla 38 yaşında gol atarak bu unvanı elde eden Milla, 1994 Dünya Kupası'nda 42 yaşında bulduğu golle unvanını güçlendirmişti. Roger Milla, 42 yaş 39 gün ile Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı oyuncuyken Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda Gana'ya attığı golle 37 yaş 295 gün ile ikinci sırayı almayı başarmıştı. Fakat Pepe, 39 yaş 283 gün ile Dünya Kupası tarihinde en yaşlı gol atan ikinci oyuncu olmayı başardı.



