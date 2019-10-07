Portekiz'de yapılan seçimin kazananı belli oldu

Portekiz'de yapılan genel seçimleri sandık başı anket sonuçlarına göre Sosyalist Parti (PS) kazandı.





Portekiz devlet televizyonu RTP'nin verdiği sandık başı anket sonuçlarına göre, PS'nin 230 sandalyeli mecliste 104 ila 112 milletvekili çıkarması bekleniyor.





2015 yılındaki son seçimlerde 86 olan milletvekili sayısını yükselten ve ülkede birinci siyasi parti konumuna gelen PS, buna rağmen tek başına iktidara gelecek çoğunluğu (116 milletvekili) elde edemedi.





Son 4 yıldır ülkeyi azınlık hükümeti ile yöneten Başbakan ve PS lideri Antonio Costa, Portekiz tarihinde sol görüşlü partiler için "imkansız" gibi görülen bir uzlaşıyı sağlamıştı.





Komünist Parti ve Sol Blok partilerinden dış destek alan PS hükümeti, ekonomik krizden çıkan Portekiz'e siyasi ve ekonomik istikrarı getirmişti.





Portekiz demokrasi tarihindeki 16. yasama dönemi seçimlerine katılan 21 siyasi partiden 8'i meclise girdi.





Sağ partiler ciddi oy kaybetti





Diğer yandan ittifakla girdikleri 2015'teki seçimleri kazanan ancak hükümete kuracak çoğunluğu yakalayamadığından muhalefette kalan merkez sağdaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Hristiyan demokrat görüşlü Halk Partisi (PP) ciddi oy kayıpları yaşadı.





PSD, tarihindeki en kötü seçim sonuçlarından birini alırken yüzde 28 oy oranıyla 77 milletvekili çıkardı.





PP lideri Assunçao Cristas ise seçim mağlubiyetini kabul ederek olağanüstü kurultaya gitme kararı aldıklarını ve partisinin başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.





Portekiz'de ilk defa meclise giren aşırı sağ parti 1 milletvekili çıkardı





Öte yandan faşist rejimin 41 yıl ülkeyi yönetmesinin ardından 1974'teki devrimle demokrasiye geçen Portekiz'de ilk defa aşırı sağ görüşlü bir siyasi parti meclise girdi.





Chega (Yeterli) adlı aşırı sağ görüşlü parti, aldığı yüzde 1,30 oranındaki oyla 1 milletvekili çıkardı.





Başbakan Costa, aşırı sağın ilk defa meclise girmesiyle ilgili bir soruya "Buna hiçbir önem vermiyoruz." diye cevap verdi.





Ayrıca, Chega gibi yeni kurulan diğer siyasi partilerden Liberal İnisiyatif (IL) ve Özgür (L) de mecliste 1'er milletvekiliyle temsil edilecek.





Portekizliler seçimlere ilgi göstermedi





Diğer yandan 2015 yılındaki seçimlerde yüzde 56 olan katılım oranı, ilk defa 10 milyonun üzerinde seçmenin olduğu bu seçimlerde daha da düştü. Resmi olmayan rakamlara göre, seçimlere katılımın yüzde 51 ve yüzde 55 aralığında olduğu belirtildi. Ülke demokrasi tarihinde, 1975 yılından bu yana en düşük katılımlı seçim yapılırken, Portekizlilerin neredeyse yarısı oy kullanmadı.





Portekiz'de sandık başı anketlere göre 230 sandalyeli meclisin dağılımı şöyle:





Sosyalist Parti (PS) 104-112





Sosyal Demokrat Parti (PSD) 74-82





Sol Blok (BE) 19-23





CDU (PCP- Komünist Parti ile Yeşiller ittifakı) 9-14





Halk Partisi (PP) 4-6





Kişiler-Hayvanlar-Doğa Partisi (PAN) 4-6





Liberal İnisiyatif (IL) 1-2





Bağımsız 1