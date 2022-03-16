Samanyolu Haber /Gündem / Portekiz'den Abramoviç açıklaması /16 Mart 2022 17:39

Portekiz'den Abramoviç açıklaması

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz'in Rus oligark Abramoviç'e karşı Avrupa Birliği (AB) tarafından getirilen tüm yaptırımları uygulayacağını fakat Abramoviç'in Portekiz vatandaşı olması sebebiyle onun ülkeye girişini yasaklayamayacaklarını açıkladı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus oligark Roman Abramoviç’e Avrupa Birliği’nin uyguladığı yaptırımlarla ilgili olarak Portekiz’den açıklama geldi.

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz’in Rus oligark Abramoviç’e karşı Avrupa Birliği (AB) tarafından getirilen tüm yaptırımları uygulayacağını fakat Abramoviç’in Portekiz vatandaşı olması sebebiyle onun ülkeye girişini yasaklayamayacaklarını açıkladı.

Portekiz, Sefarad Yahudilerine vatandaşlık hakkı sağlayan yasayı sıkılaştıracağını fakat yasal değişikliklerin geçmişe dönük bağlayıcılığının olmayacağını açıkladı.

Rus oligark Roman Abramoviç, Sefarad Yahudilerine tanınan haktan faydalanarak 2015’te Portekiz vatandaşı olmuştu.

Yeni yapılacak yasal değişiklikle, Sefarad Yahudisi olup Portekiz vatandaşlığını elde etmek için başvuranların “Portekiz ile etkin bağlantılarının” olduğunu kanıtlamaları gerekecek.

AB devletleri ve İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Abramoviç dahil olmak üzere tüm Rus oligarkların mal varlıklarını dondurmuştu.
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