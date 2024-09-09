Portekiz'i İskoçya karşısında Cristiano Ronaldo kurtardı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Portekiz, sahasında İskoçya'yı konuk etti. İlk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmada Portekiz'i galibiyete Cristiano Ronaldo taşıdı.



Maçın ilk yarısında Portekiz kalesine attığı tek şutta golü bulan İskoçya, 7. dakikada Scott McTominay'in kaydettiği golle öne geçti. Golden sonra Portekiz ataklarını savuşturmayı başaran İskoçya, soyunma odasına 1-0 önde girdi.



İkinci yarıda Cristiano Ronaldo'yu da oyuna alarak galibiyet arayan Portekiz, Bruno Fernandes'in 54. dakikada kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Beraberlik golünün ardından baskısını arttıran Portekiz, aradığı galibiyet golünü 88. dakikada buldu. Sahneye çıkan Portekiz'in 39 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes'in asistini gole çevirerek takımına üç puanı kazandıran isim oldu.



Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Hırvatistan'ı 2-1 yendiği grubun ilk maçında da ağları havalandırarak futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu olmuştu.



Öte yandan UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan diğere maçlarda şu sonuçlar alındı:



Lig A Grup 1



Hırvatistan 1-0 Polonya



Lig A Grup 4



Danimarka 2-0 Sırbistan



İsviçre 1-2 İspanya



Lig C Grup 1



Slovakya 2-0 Azerbaycan



İsveç 3-0 Estonya



Lig C Grup 3



Lüksemburg 0-1 Belarus



Bulgaristan 1-0 Kuzey İrlanda



Lig D Grup 1



Cebelitarık 2-2 Lihtenştayn