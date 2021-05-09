Samanyolu Haber /Gündem / Portland Lakers’ı devirdi Enes Kanter galibiyeti akademisyen Halil Şimşek’e adadı /09 Mayıs 2021 11:07

Portland Lakers’ı devirdi Enes Kanter galibiyeti akademisyen Halil Şimşek’e adadı

Batı Konferansında play-off’lara 6’ncı sırada katılma mücadelesi veren Portland Trail Blazers, geçen sezonun şampiyonu Los Angeles Lakers’ı 106-101 mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı. Karşılaşmada Enes Kanter, 10 sayı, 10 ribaund ile bu sezon 33. double-double’ını yaptı. Kanter, galibiyeti tahliyesine 3 ay kala cezaevinde koronavirüsten vefat eden KHK’lı akademisyen Halil Şimşek’e adadı.

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MUHAMMET ALİ TOKSOY - BOLD MEDYA 


NBA’de Portland Trail Blazers, 6 maçlık deplasman yolculuğunu 5 galibiyetle taçlandırmasının ardından kendi evi Moda Center’da Los Angeles Lakers maçına çıktı. Bu sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmada takımlar arasında 1-1’lik eşitlik vardı. Normal sezonun bitimine 6 maç kala karşılaşmayı kazanan Portland Trail Blazers eşitliği bozarak 6.sıraya çıktı ve play-off’lara direk katılabilmek için büyük bir avantaj sağladı. Pandemi sürecinin ardından ilk kez sınırlı sayıdaki taraftarının huzuruna çıkan Portland’da Damian Lillard 38 sayı ile yıldızlaşırken, başarılı temsilcimiz Enes Kanter 16 dakika süre aldığı karşılaşmayı 10 sayı, 10 ribaundla double-double yaparak tamamladı. Bu sezon 33. double-double’ına imza atan Enes Kanter Portland’ın geride olduğu dakikalarda benchden gelerek takımına ekstra katkı sağladı. Los Angeles Lakers’da LeBron James sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Anthony Davis ise maçı 36 sayı, 12 ribaundla tamamladı.


ENES KANTER GALİBİYETİ HALİL ŞİMŞEK’E ADADI

Enes Kanter, maçın hemen ardından sosyal medya hesabından attığı tweetle Los Angeles Lakers galibiyetini, 4 gün önce cezaevinde Kovid-19’dan vefat eden KHK’lı akademisyen Halil Şimşek’e adadı. Hukuksuz suçlamalarla 2016 yılı temmuz ayında tutuklanan Halil Şimşek’in 15 gün önce testi pozitif çıkmasına rağmen tahliye edilmemiş, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı. İki çocuk babası, 53 yaşındaki Halil Şimşek’in tahliyesine 3 ay kala uğradığı zulüm sonrasında vefat etmesine dikkat çeken Enes Kanter, twitini ‘Los Angeles Lakers zaferini ona adıyorum’ diyerek bitirdi.
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