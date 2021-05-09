Portland, Spurs’u farklı geçti, Enes Kanter galibiyeti Avukat Fatma Yılmazer’e adadı

MUHAMMET ALİ TOKSOY - BOLD MEDYA







NBA’de normal sezonun sonuna yaklaşırken takımların Play-off’lara daha üst sıralardan girmek için ekstra performans sergilemesi maçlarda heyacanı üst seviyeye çıkardı. Batı Konferansında ilk altı için mücadele eden Portland Trail Blazers, Play-in için mücadele eden San Antonio Spurs ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Spurs olurken, ilerleyen dakikalarda dengeyi sağlayan ev sahibi Portland, devreyi de 57-47 önde tamamladı. Lillard’ın 30 sayı ile yıldızlaştığı maçı Blazers 124-102 gibi farklı bir skorla kazandı. Benchden gelerek 21 dakika süre alan Enes Kanter 4 sayı, 9 ribaund, 2 asist, 1 blok, 1 top çalmayla maçı tamamladı. Başarılı oyuncu maçın kritik anlarında Spurs’un yıldız oyuncusu DeMar DeRozan’ın bir topunu çalarken, kendisine bir de blok yaptı. Spurs’la oynanan bir önceki maçta DeMar DeRozan’ın Enes Kanter’e kasıtlı faul yapmasının ardından ikili arasında sıcak anlar yaşanmış ve NBA basınında gündem olmuştu.









ENES KANTER NBA TARİHİNDE YÜKSELİYOR; 72.SIRAYA YERLEŞTİ





NBA’de bu sezon en çok ribaund alan ilk beş oyuncu arasında olan Enes Kanter, ofansif ribaund sıralamasında ise NBA tarihinin en iyi oyuncuları arasında yükselmeye devam ediyor. San Antonio Spurs karşısında 3 hücum ribaundu alan başarılı oyuncu, toplamda 2152 hücum ribaunduna ulaştı. Başarılı oyuncu David Lee’yi geride bırakarak NBA tarihinde 72. sıraya çıktı.