Samanyolu Haber /Dünya / Portland Trail Blazers, özel ödülü için Enes Kanter’i seçti /29 Mayıs 2021 16:16

Portland Trail Blazers, özel ödülü için Enes Kanter’i seçti

Enes Kanter Portland Trail Blazers’ın efsanevi oyuncusu Maurice Lucas için her yıl verilen ödüle 2020-2021 sezonu için layık görüldü. Trail Blazers, ödülün karşılığı olarak Kanter’in tercihi olan Türk Kültür Merkezi’ne 5 bin dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

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Trail Blazer’ın basketbol operasyonları başkanı Neil Olshey, “Enes mükemmel bir takım arkadaşıdır. Oyuna yaklaşımındaki enerji, dayanıklılık ve özveri, onu Maurice Lucas ödülünün ideal bir alıcısı yapıyor.” dedi.

Trail Blazers ve Rose Quarter Başkanı ve CEO’su Chris McGowan, “Bu ödül ekibimiz ve organizasyonumuz için son derece özeldir. Enes, Maurice Lucas’ın bir Trail Blazer olarak yaptığı gibi, çabaladığımız köklü takım kültürüne katkıda bulunarak hem saha içinde hem de dışında olumlu katkıda bulunuyor.” dedi.
 
Kanter, bu sezon Trail Blazers formasıyla 72 maçın tamamında forma giyen tek oyuncu oldu, 32 kez ilk beşte çıktı ve 11.2 sayı (%60.4 FG, %77.4 FT), 11.0 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları tutturdu. Takımın en yüksek performansı olan 34 double-double’ını kaydetti, NBA’de ribaundda yedinci ve şut yüzdesinde dokuzuncu sırada yer aldı. 10 Nisan’da Detroit’e karşı oynan maçta Kanter, Sidney Wicks’in ribaund rekorunu toplam 30 ribaunt elde ederek kırdı.

Maurice Lucas’ın dul eşi Pam Lucas, “Değerleri arasında güçlü inanç, aile, takım arkadaşları ve toplum bulunan bir oyuncu olan Enes Kanter’e 2021 Maurice Lucas Ödülü’nü vermek benim için büyük bir onurdur. Enes’in kucakladığı ruh ve liderlik, kocamın ilham verdiği ruh ve liderlik ile aynı, bu da onu bu onur için ideal bir seçim haline getiriyor.” dedi.

TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NEDİR?

Türk Kültür Merkezi, Türk tarihi, sanatı, kültürü ve geleneği aracılığıyla barışı, diyaloğu ve dostluğu geliştirmeye adanmış bir hayır, kültür ve eğitim kuruluşudur. Türk Kültür Merkezi, 2006 yılında güçlü Türk-Amerikan dostluğunu ve dünya çapında barışı teşvik etmek isteyen Türk Amerikalılar tarafından kurulmuş, siyasi olmayan, hükümet dışı, kar amacı gütmeyen bir sivil kuruluştur. Türk Kültür Merkezi, yaş, ırk, renk, din, inanç, vatandaşlık durumu, medeni hal, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, genetik bilgi, milliyet, engellilik, gazilik durumu veya diğer herhangi bir koruma altına alınmadan toplumun tüm üyelerine hizmet vermektedir.
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